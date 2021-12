Folk fra fem fylker i Lysebu-utbruddet: Nå kan omikron være på vei ut i hele landet

Professor mener Lysebu-utbruddet er dårlig nytt. FHIs Lene Vold er usikker. Men at omikron på vei ut i hele Norge, er det liten tvil om nå.

Lysebu hotell i Oslo fotografert i 2020. Det drives av Fondet for dansk-norsk samarbeid. Her var det en konferanse 29.–30. november. Der ble flere smittet av korona.

Etter at omikron ble påvist i Norge i forrige uke, har myndighetene satt inn flere tiltak. Målet er å forsinke spredningen av virusvarianten. Men den kan være på vei ut i flere landsdeler allerede.

For på Abelias konferanse på Lysebu i Oslo 29.–30. november, var det personer fra seks kommuner i fem ulike fylker til stede. Hittil er det bekreftet smittet hos syv konferansedeltagere. Foreløpig screening viser «sannsynlig omikron». Disse kommer fra kommuner i Viken, Oslo, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.

Pr. 3. desember var det bekreftet 19 tilfeller av omikron i Norge. Blant dem er det to tilfeller i Øygarden kommune utenfor Bergen, 13 tilfeller knyttet til julebordet på restauranten DS Louise i Oslo og fire innreisende til Gardermoen.

Og over 40 personer er koronasmittet etter julebord hos potetgullprodusenten Maarud i Sør-Odal forrige lørdag – trolig med omikron.

Det er også mistanke om at en elev ved en Steinerskolen i Oslo er smittet med omikron. Sist helg deltok eleven på et julemarked ved skolen, som har 470 elever.

Tror på uoppdaget omikron

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI) sier at det er vanskelig å vurdere hvor mye Lysebu-utbruddet betyr for målet om å forsinke omikron i Norge.

– Vi mener det er viktig å oppdage og smittespore flest mulig av tilfellene, for å redusere risiko for videre spredning. Men det er jo også antagelig omikron-tilfeller vi ikke har oppdaget andre steder i landet, der det foregår videre spredning. Vi vet at vi ikke kommer til å oppdage alle, sier Vold, som anslår at de hittil i pandemien har oppdaget 50 til 60 prosent av korona-smittetilfellene.

– Så hvor stor betydning dette selskapet vil ha, er vanskelig å si. Her blir det jo gjort mye for å hindre videre smitte. Risikoen for spredning fra tilfeller vi ikke har oversikt over, vil være større.

Line Vold er avdelingsdirektør ved FHI.

– Hvor godt tenker du at vi har lykkes med å begrense og bremse spredningen av omikron pr. nå?

– For å lykkes, er det viktig med god smittesporing. Det er krevende. Mange tilfeller har mange nærkontakter. Da er det krevende for kommunene å følge det opp. Men Oslo kommune jobber godt med tilfellene i Oslo, sier Vold.

– Bør kommuner med bekreftede tilfeller innføre ekstra smitteverntiltak?

– Det kommer helt an på om det er enkelttilfeller i karantene eller tilfeller der man ikke kjenner smittekilden eller har større utbrudd. Vi er i tett dialog med kommunene om dette.

Fauci: «Litt oppmuntrende»

Om omikronvarianten skulle spre seg raskt i Norge, trenger det ikke være dårlig nytt. For siden den er mer smittsom, vil den trolig fortrenge de andre variantene.

Og foreløpige funn om alvorlighetsgraden av omikron er «litt oppmuntrende», meldte USAs smitteverntopp Anthony Fauci søndag.

Samtidig rapporterte FHI at færre koronapasienter over 75 år nå legges inn på norske sykehus. De tror det blant annet skyldes effekten av boosterdoser.

Steinar Westin, professor emeritus i sosialmedisin ved NTNU, mener likevel utbruddet på Lysebu kan være dårlig nytt.

– Vi visste at varianten på et tidspunkt kom til å nå hele landet. Men vi hadde håpet å forsinke det, sier han.

Nå frykter han at julefeiringen kan bli sterkt påvirket av omikron.

– Hadde vi holdt smittetrykket for deltavarianten lavere, hadde vi hatt mer å gå på nå. Men vi har overkjørt sykehusene allerede.

Lysebu er et hotell, kultur- og konferansesenter på Voksenkollen i Oslo.

Har måttet avlyse arrangementer

Det er Fondet for dansk-norsk samarbeid som driver hotellet og konferansesenteret på Lysebu. Daglig leder Aja Bugge sier til Aftenposten at de mener de har fulgt alle retningslinjer for smittevern.

– Nå har vi måttet avlyse noen arrangementer, fordi ansatte er sendt hjem i karantene. Men vi holder fortsatt åpent, sier Bugge.