Mannskap blir uvel. Turister snur. Bergen har fått et stinkende problem midt i byen.

Mannskapet på turistbåten «Eric Bloodaxe» mener stanken av boss fra Mathallen gjør dem uvel og skremmer turister. Kommunen kan ikke love at problemet blir borte før neste sommer.

– Vi kjører tre turer for dagen. Når vi kommer til kai, pleier det å være kø her, sier matros Linn Lundgren. Hun oppfordrer turistene til å stille seg opp lengst mulig fra containeren.

Nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev. Meld meg på

(Bergens Tidende): – I går var lukten helt jævlig, sier Pål Eide Hansen.

Ved Børshopen innerst i Vågen tar han imot turister som vil ut på fjorden med «Eric Bloodaxe». Innimellom rynker Hansen på nesen og skuler stygt mot bosscontaineren noen meter lenger inne på kaien.

Ifølge Hansen og kollegene sprer det seg jevnlig en stank av gammel sjømat og andre matrester fra containeren, som brukes av Mathallen og Fisketorget.

På nært hold konstaterer Bergens Tidendes utsendte at containeren absolutt har en usjarmerende lukt. På solskinnsdager kan stanken bli helt motbydelig og spre seg over store deler av kaiområdet, forteller Hansen.

Selv om solskinnet lokker turistene frem, mener han stanken kan skremme dem bort igjen.

– Jeg ser folk komme bort her og så bare løpe igjen, fordi det stinker så fælt. Selv står vi her flere timer for dagen og selger billetter, sier Hansen.

– Jeg kritiserer ikke torghandlerne. Det er driften som er helt elendig, sier Pål Eide Hansen i Bergen Cruise & Events, som plages av bosstank fra Mathallen.

Lukten gjør arbeidsplassen utrivelig. Flere ganger skal en av matrosene ha blitt dårlig og gått hjem fra jobb på grunn av bosstank.

– Det er et stort problem. Jeg kan selv bli kvalm av og til, sier Linn Lundgren, som også er matros om bord.

Har klaget siden våren 2021

Turistbåten drives av Bergen Cruise & Events AS, som har sin første sesong på Strandkaien. Allerede da de fikk kaiplass her i fjor vår reagerte daglig leder Hansen og kollegene på lukten.

Siden har firmaet sendt en rekke klager til kommunen, supplert med bilder og en video som de mener viser feil bruk av containeren.

Ifølge rutinene på Torget skal nemlig bosset kildesorteres. Matavfall skal kjøres gjennom en egen kvern og ned i en lukket kum under Mathallen.

– Tydeligvis bruker de ikke kvernen, sier Hansen og leter frem noen bilder på mobilen.

Her er poteter og rester av skalldyr synlig i bossekkene som legges i containeren.

– Her ser du at de kaster mat. Krabbeskjell, poteter, fiskeslo og drit og lort, sier han og blar videre.

– Her har de ikke fått lukket containerluken skikkelig, så det renner væske utover kaien. Og her har luken sluttet å virke, så slenger de bosset fra seg. Da ser du hva som skjer utover dagen, sier Hansen.

Måker og duer forsyner seg fra en oppreven bossekk. Også rotter skal være hyppige gjester.

På bildet jakter måker og duer på matrester fra opprevne bossekker. Mannskapet forteller også om rotter som forsyner seg grovt fra bosset.

– Det er helt vilt!

Slik så det ut bak Mathallen en natt i sommer.

Kommunen skylder på båtfolk

Mens Hansen tar imot flere turister, kommer en torgansatt ut med en full bossekk. Denne gang virker luken som den skal, og sekken forsvinner ned i containeren. Ifølge Murad Hessou inneholdt den bare plastemballasje.

– Ikke matrester?

– Nei, nei, nei, det kaster vi inne. Du kan komme og se.

Murad Hessou viser frem kvernen som er ment å ta imot alt matavfall fra Mathallen og Fisketorget.

Hessou viser vei rundt hjørnet og inn i den såkalte Vognstallen. Like innenfor porten står kvernen, tilsynelatende godt brukt.

– Alle kaster matrestene her, sier Hessou, som selv jobber hos Fish Me.

Han er klar over luktproblemene utenfor, men vet ikke hvem syndebukkene er.

Det har imidlertid Bymiljøetaten noen tanker om.

– Det skjer at uvedkommende, for eksempel båtfolk, setter bossekker utenfor containeren. Det har driftsteknikeren i Mathallen sett, sier rådgiver Mette Rekk Alsager, som jobber med driften av Fisketorget og Mathallen.

Etter stengetid en lørdag skal to slike lass ha blitt dumpet i containeren. Rester av sjømat er synlig i sekkene.

– Bergen Cruise & Events har også bilder og video som ser ut til å vise torgansatte kaste matavfall i containeren eller sette det utenfor.

– Jeg kan ikke bekrefte at det er ansatte som har gjort dette, men menneskelig svikt skjer. Det er veldig mange ansatte på Fisketorget og i Mathallen, sier Alsager.

– Hender det at kvernen for matavfall er ute av drift?

– Ja, det stemmer at den var ute av drift i en periode. Da må vi hive matavfall i restavfallet. At ansatte ikke får åpnet containeren er jeg ikke kjent med.

I tillegg til båtpassasjerene, kommer mange turister til Børshopen for å fotografere Bryggen. På solskinnsdager kan det etter sigende være krevende for sarte neser.

Løsningen er på vei – til neste år

Pål Eide Hansen er oppgitt over at luktproblemet fortsetter. Kommunens avdeling for Miljørettet helsevern og Mattilsynet har også fått henvendelser om saken.

– Hadde det ikke luktet, så hadde ikke vi klaget, sier Hansen.

Han synes ikke kommunen tar problemet på alvor.

– Det er i etatens interesse at situasjonen skal være så god som mulig, så det kjenner jeg meg ikke igjen i, sier Mette Rekk Alsager.

Pål Eide Hansen er grundig lei av at lukt fra bosscontaineren plager kunder og ansatte.

Hun understreker at Bymiljøetaten har svart på alle henvendelser og gjort flere tiltak. I tillegg til å minne leietagerne og deres ansatte om rutinene for avfall, sendes containeren til vask hver uke og kaiområdet spyles daglig.

– Siste mulighet kan være å koble utstyr for luktfjerning på containeren, sier Alsager. Hun sier at dagens løsning er ikke ideell, men det beste man har fått til på et område med begrenset plass. Innimellom kan det også komme lukt fra tømming av slamkummen, sier hun.

Neste sommer skal imidlertid alt bli bedre, håper Alsager.

– Vi gleder oss til å kobles på Birs bossug, for da vil containeren fjernes. Det kan ikke gjøres før Bir-terminalen på Nygårdstangen står ferdig. Vi har fått beskjed om at Mathallen og Fisketorget kan kobles på til neste sommersesong, sier hun.

– Avfallsløsningen er ikke ideell, men det er planer om utbedringer, sier driftssjef hos Fjellskål i Mathallen, Dan Even Fjellskål.

Det ser driftsleder Dan Even Fjellskål hos Fjellskål i Mathallen frem til.

Han sier deres ansatte følger rutinene for avfallsbehandling, men at noe lukt er uunngåelig.

– Det har selvfølgelig vært mat i mye av avfallet som går i containeren. Det er nok det som gjør at lukten kommer, sier Fjellskål.

– En bedre løsning er hyppigere tømming, samt renhold av containeren.