Streik i industrien fra mandag

Etter 18 timer på overtid hos Riksmekleren endte det med brudd i meglingen i prosessindustrien. Dermed blir det streik fra mandag.

Arbeidsgivernes forhandlingsleder Stein Lier-Hansen kaller situasjonen dramatisk og uheldig.

13. aug. 2022 18:50 Sist oppdatert nå nettopp

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland sier til Aftenposten lørdag at han ikke kan informere om årsaken til bruddet i meglingen. Han vil heller ikke si hvor langt partene var fra hverandre.

– Det var en skikkelig lang megling – 18 timer på overtid – der partene dessverre ikke lykkes i å finne en løsning, skriver han i en tekstmelding.

Innenfor denne delen av industrien er blant annet bedrifter innen metall, papir og kjemisk industri.

– Vi forsøkte alt vi kunne for å komme til enighet, men motparten på sin side viste lite forhandlingsvilje, sier forbundsleder Frode Alfheim i forbundet Industri Energi i en pressemelding.

1422 medlemmer går ut i streik fra mandag.

Riksmegler Mats Ruland måtte konstatere brudd i forhandlingene 18 timer på overtid.

– Veldig dramatisk

Etter to døgn uten søvn var arbeidsgivernes forhandlingsleder Stein Lier-Hansen skuffet over at de ikke kom i mål.

– Dette er veldig dramatisk, kjedelig og uheldig, sier han til Aftenposten.

Direktøren i Norsk Industri sier det er veldig sjeldent at denne delen av industrien streiker. Det er store og kraftintensive fabrikker. Nå må ovnene kjøles ned og anleggene sikres.

Lier-Hansen sier at det ikke først og fremst var et spørsmål om penger.

– Det vanskeligste kravet var en prinsippsak, sier han.

De fagorganiserte krever rett til å gjennomføre «gå sakte aksjoner» under lokale lønnsforhandlinger. Dette er en aksjonsform for eksempel verkstedsindustrien har hatt i mange år.

– Her snakker vi om en helt annen bransje. En ting er et verksted hvor man kan skru litt saktere. Prosessindustrien er annerledes. De ansatte styrer og kontrollerer avanserte kjemiske prosesser, de skal passe på at ikke noe går galt, sier han.

Arbeidsgiverdirektøren legger til at han mener de lokale lønnsforhandlingene går greit i denne delen av industrien. Derfor kan han ikke se behovet for slike aksjoner.

Forberedt på lang streik

Leder Frode Alfheim i LO-forbundet Industri Energi bekrefter at det sto om prinsipper. Han kan ikke forstå Lier-Hansens prinsipielle motstand.

– Vi har allerede en bedrift i denne bransjen hvor det er lokal aksjonsrett, sier han og legger til at det ikke har skapt store problemer.

– Under forhandlingene har vi også sagt at vi forstår behovet for lokale løsninger. Vi vil heller ikke ha aksjonsformer som setter sikkerheten i fare, eller skader utstyr, sier han.

Alfheim sier at erfaringene fra lokale forhandlinger ikke er like gode som Lier-Hansen gir uttrykk for. På spørsmål om hvor lenge streiken kan vare, sier han.

– Så kort som mulig. Men vi har forberedt oss på en langvarig streik.

Store strømforbrukere

Smelteverk og annen prosessindustri er storforbrukere av strøm. Flere av bedriftene ligger i Sør-Norge, hvor kraftprisene er rekordhøye.

Ingen av partene vil si noe om hvordan en streik kan påvirke strømsituasjonen. Lier-Hansen sier at bedriftene har egne avtaler med strømleverandørene, og at han ikke vil spekulere i hva som skjer om streiken blir langvarig.

Alfheim sier at strømpris ikke har vært noe de er opptatt av nå.

Disse rammes

Her er bedriftene som rammes av streiken fra arbeidsdagens start mandag, ifølge forbundets egne lister:

Boliden Odda AS, Elkem ASA Salten Verk, Elkem ASA Rana, Elkem ASA Thamshavn, Eramet Norway AS avd. Sauda, Elkem Carbon AS avd. Carbon, Glencore Nikkelverk AS, Wacker Chemicals Norway AS, Washington Mills AS og Aartun Transport avd. Smelteverket AS (tilslutningsavtale).