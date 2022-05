Nå skal «koronahundene» snart på kennelferie. Men er de klare?

Mange hunder har vokst opp på hjemmekontor. Nå skal de plutselig alene på kennel. Hvis de får plass. Ventelistene er lange.

På Bærum kennel har hver bås egen luftegård som hundene kan gå ut og inn av når de ønsker.

Mange skaffet seg hund og katt under pandemien. Samtidig ble flere kenneler nedlagt på grunn av lite besøk. I sommer er ventelistene lengre enn noen gang over hele landet.

– Vi har aldri hatt så stor pågang som nå, sier kenneleier Peder Kielland.

Han har inntrykk av at så å si «alle» har fått seg hund i løpet av pandemien. Samtidig skal mange ta igjen utsatte brylluper, konfirmasjoner, barnedåper og utenlandsreiser.

Alle helgene i mai og hele sommeren er fullbooket for lenge siden ved Bærum kennel, sier han.

Det gjelder både for hund og katt.

Tall fra Norsk Kennel Klub viser:

26.727 registrerte rasehund-valper i 2019.

29.179 valper i 2020.

En økning til hele 37.314 registrerte valper i 2021.

I tillegg kommer de som ikke er registrert i NKK.

– Hvordan trives hunder på kennel etter to år på hjemmekontor?

– Vi ser at mange ikke er vant med å være alene i det hele tatt. Noen får litt separasjonsangst. Men så lenge hunden er trygg og sosial, ikke redd for fremmede hunder eller fremmede mennesker, går det fint. Noen hunder er mer engstelige enn andre. Vi lar dem få roligere omgivelser. Min erfaring er at de aller fleste hunder tilpasser seg fint i kennel, sier han.

– Det kommer flere små hunderaser hit enn det gjorde før, sier kenneleier Peder Kielland ved Bærum kennel.

Mange har cockapoo og cobberdog

Mange eiere ønsker at hunden skal dele rom med en annen hund, hvis de viser seg å være en god match.

– Vi plasserer aldri to hannhunder sammen. Men en tispe og en hann i samme bur, eller to tisper, er ofte vellykket, sier Kielland.

Han synes å se en endring i hunderasene folk velger nå. Før var det mye schæfer, flatcoat, golden retrievere og labrador.

– Nå ser vi mye doodle, cobberdog, cockapoo, portugisisk vannhund og mange små hunderaser, sier han.

Mange eiere ønsker at hunden skal stå sammen med en annen hund på kennel. Det trives ofte hundene med også.

Anbefaler et prøvedøgn før kennelopphold

– Jeg har aldri opplevd maken, egentlig, sier veterinær Erik Norum ved Granbakken dyreklinikk, hundepensjonat og hundebarnehage i Sørkedalen.

De har mer pågang enn før pandemien og venteliste på 20 hunder i juli, sier han.

Han anbefaler at hunder tar et prøvedøgn før de plasseres på kennel over en lengre periode for første gang.

– Det er jo noen hunder som ikke passer så godt på kennel. De er vant til å ligge i sofaen og ha eieren rundt seg hele tiden. Og vi må håndtere dem på en annen måte enn de er vant til og ta dem inn og ut av bur flere ganger om dagen, sier han.

Det går fint med de aller fleste. Det er veldig sjelden at en hund stresser så mye at vi må si at hundepensjonat ikke er noe liv for hunden, sier han. Norum tror kennelopphold kan være verre for eieren enn for hunden.

– Mange eiere gruer seg før hunden skal på kennel. Men hunden, den ser artsfrender og oppdager spennende lukter. Så veldig ofte opplever vi at når hunden har vært her en gang eller to, så skjønner eieren at hunden har det bra.

Mange har skaffet seg hund de siste årene. I 2020 registrerte Norsk Kennel Klub 29179 valper I 2021 var tallet steget til 37314 valper.

Tren hjemmekontor-hunden i nye omgivelser

Litt av problemet nå er at mange hunder ikke er vant til nye miljøer og å ha mange mennesker rundt seg. De er heller ikke vant til å bli etterlatt, sier dyrepleier Greta Oldfield ved AniCura Rehab i Sandvika.

– Hvis hunden skal på kennel, er miljøtrening viktig for å gjøre den tryggere utenfor hjemmet. Gå ut av nærmiljøet, ta bussen, besøk folk sammen med hunden. Det er også fint at hunden lærer seg å bli håndtert av mennesker den ikke kjenner så godt. Men det bør skje på hundens premisser, sier Oldfield.

Fakta Å hilse på hundens premisser Slik venner man hunden til å hilse på folk, for eksempel før et kennelopphold: Man skal ikke la barn løpe bort og gå rett på hunden. Alle bør hilse på hunden på en riktig måte.

Som eier må man kjenne hunden sin og lære seg hva den aksepterer. Noen hunder er sosiale, andre er mer reserverte.

Det er generelt ugreit å klappe en hund rett oppå hodet. Det kan virke truende på hunden. Det er bedre å klappe en hund på halsen.

Hunder er forskjellige. Noen hunder må kanskje bli mer vant til å hilse på folk. Andre hunder må lære seg å ikke skulle bort til alt og alle.

Kilde: Dyrepleier Greta Oldfield ved AniCura Rehab i Sandvika). Vis mer

Hvis hunden ikke er vant til å være alene, kan det være lurt å gi den et prøvedøgn på kennel før sommerens opphold, sier kenneleiere.

Det er ofte press på kennelene i feriesesongen. Flere er lagt ned i Norge de siste årene. Samtidig har Norsk Kennel Klub (NKK) registrert langt flere hunder enn tidligere.

– Det bidrar til at presset på hver kennel blir enda større, sier politisk rådgiver Kjetil V. Johansen i Norsk Kennel Klub.

Det er for øvrig en kjent utfordring at hundeeiere som skal på ferie, ikke har et sted å plassere hunden sin.

– En løsning kan være å spørre familie og venner som du stoler på, om de har mulighet til å passe på hunden i perioden du er borte. Avhengig av hvor man skal, er det også en mulighet å ta med seg hunden, sier Johansen.