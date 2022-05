Bråthens plan gikk ikke som tenkt. Derfor endret han taktikk.

Espen Andersen Bråthens mål var å drepe flest mulig mennesker i Kongsberg. Det gikk ikke som han tenkte. Derfor endret han planen, tok frem kniven og begynte å gå inn dører.

Fredrik Neumann er forsvarer for Bråthen og stilte ham flere spørsmål onsdag. Bråthen ville ikke snakke med statsadvokat Andreas Christiansen, fører saken for påtalemyndigheten.

25. mai 2022 11:26 Sist oppdatert nå nettopp

Bråthen sier han angrer. Nok en gang. At han skulle vært den kvelden for uten. At han egentlig er glad i Kongsberg. At han har tenkt mye og tenker det hele virker så rart. Alt han har gjort.

Etter å ha nektet å forklare seg noen dager, valgte 38-åringen å snakke igjen onsdag. Bråthen er tiltalt for fem drap og elleve drapsforsøk i Kongsberg 13. oktober i fjor. Nå går rettssaken mot ham i Buskerud tingrett i Hokksund.

– Jeg skulle ikke gjort det jeg gjorde, gjentar han.

Endret plan etter butikken

Det er uklart hvor lenge Bråthen planla angrepet sitt. Han kjøpte ny streng til buen sin. Han laget egne piler med ståltupp. De mente han selv var best.

Og da Bråthen går ut av leiligheten sin i Kongsberg 13. oktober i fjor, har han et klart mål: Drepe flest mulig. Han måtte drepe, sier han, for å bli født på ny. I et bedre hjem.

Han er fullastet med dødelige våpen. En pil og bue med minst 60 piler og fire kniver.

Han går til matbutikken i Myntgata i Kongsberg fordi han tenker det er der det er flest mennesker. Han skyter på alt som rørte på seg utenfor og inne i butikken.

Men heldigvis for de som var der, er ikke Bråthen noen god skytter. Han bommer mye.

I ti minutter er han inne i butikken. Da politiet kommer skyter han to piler mot dem. De trekker seg unna for å få på verneutstyr. Bråthen stikker samtidig ut nødutgangen og går videre ned mot Hyttegata.

Skytingen med pil og bue har ikke gått etter planen, tenker Bråthen. Han har ikke klart å drepe noen.

Derfor endrer han plan og taktikk. Han går mot Hyttegata, legger igjen pilene og buen på veien og tar frem den lengste kniven.

Her i Hyttegata drepte Bråthen fem personer på 20 minutter etter at han tok seg inn i flere hus.

Derfor kalte han det jihad

Den nye planen til Bråthen er å ta seg inn i tilfeldige hus for å finne mennesker å drepe. Han forsøker noen dører som er låst, før han kommer seg inn en lilla dør.

I huset bor 79 år gamle Gun Marith Madsen. Madsen har ingen sjanse mot 38-åringens knivstikk.

I retten onsdag forklarte Bråthen seg detaljert om ruten da han drepte tilfeldige mennesker i Hyttegata. På 20 minutter tok han livet av fem personer med en lang kniv.

Han tar seg videre forbi flere hus på baksiden av Hyttegata og opp trappene til huset til 56 år gamle Hanne Merethe Engelund. I sitt eget atelier blir kunstneren drept med kniv.

Så går han inn i huset hennes. Skal sjekke om det er flere folk der. På kjøkkenet hennes drikker han et glass vann.

Så fortsetter han drapsraidet.

Dommer i saken er sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud.

Etter 37 minutter blir Bråthen pågrepet av politiet, som har fyrt av et varselskudd mot ham. Han sier han har utført jihad. Men hvorfor sa han det? Hva mente han med det?

– Jeg trodde tiden min var kommet, sier Bråthen.

– Men hvorfor kalte du det jihad? spurte forsvareren.

– Det var det nærmeste jeg kom til å forklare hva jeg hadde gjort, sier Bråthen.

I tiden etter drapene var påstanden om jihad en av teoriene politiet etterforsket. Bråthen hadde tidligere sagt at han konverterte til islam.

Han hadde tidligere besøkt en moské i Oslo. Han trodde han var engelen Gabriel som skulle utføre et viktig oppdrag på vegne av muslimer.

I retten onsdag sa han at han nå ser at dette bare er masse rare tanker.

– Det er tull, sa Bråthen.

Fakta Rettssaken mot Bråthen Tiltalt: Espen Andersen Bråthen (38). Aktor: Statsadvokatene Andreas Christiansen og Vibeke Gjøslien Martins. Forsvarer: Fredrik Neumann. Dommere: Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Hans-Olav Uverud Kalleberg, Trond Steinar Leander, Aud Brennhaug Pedersen og Ragnhild Gudrun Vikesland. Denne uken: Vitner fra Myntgata og drapene i Hyttegata. Vis mer

Kronisk paranoid schizofren

Bråthens forsvarer, Fredrik Neumann, og aktor er enige om hva som var motivasjonen for at 38-åringen gjorde det han gjorde i fjor høst: sykdom.

Bråthen var utilregnelig da han skjøt og drepte med kniv. Han hadde det som kalles sterkt avvikende sinnstilstand, mener de.

– Dette er motivert av sykdom. Dette er en utilregnelig og alvorlig psykisk syk mann, mener forsvareren.

Bråthen gikk med ubehandlet paranoid schizofreni. Og ifølge ham selv gjennomførte han altså drapene i Kongsberg for å bli født på ny.

– Dette er virkeligheten han fortsatt lever i, sier Neumann.

Forsvareren mener at Bråthen er svært syk, og at han ikke har innsikt i eget sykdomsbilde. Han er tankeforstyrret og har en tung psykisk lidelse.

Han har grove vrangforestillinger i tid og forteller om forestillinger han skal ha hatt før han ble født.