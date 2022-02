Når vi åpner opp samfunnet, vil alle luftveisvirus smitte mer

Med tre vaksinedoser har personer over 60 år god beskyttelse mot korona. Men de bør likevel passe på.

Når samfunnet åpner opp, kan det også bli mer influensasykdom.

Fagfolk synes enige om at å bli smittet av viruset nå og fremover vil gjøre at vi er godt skodd for fremtiden. Det kan gi bedre og langvarig beskyttelse mot fremtidige varianter. Slik bygger man også opp en immunitet i samfunnet.

– Det er for tidlig å si hvordan omikron kommer til å utvikle seg. Sannsynligvis i samme gate som den første omikronvarianten, sier professor i virologi, Rebecca Cox, ved Influensasenteret i Bergen.