I år får politiet nærmere 400 nye utrykningskjøretøy. To av dem er elektriske.

Politiet får 400 sårt tiltrengte utrykningskjøretøy. – Vi spiser dekk og bremser. I tillegg går vi med utstyr som sliter veldig på interiøret.

– Det er flere som har merket seg registreringsskiltet.

23 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev. Meld meg på

Ved utgangen av 2021 satt politiet igjen med midler til overs.

– Det har resultert i 169 flere biler enn opprinnelig planlagt, sier Morten Østraat.

Han er kjøretøyansvarlig i Enhet Øst i Oslo politidistrikt og har arbeidet med politiets kjøretøyer i over 30 år.

– Totalt får politiet om lag 400 nye kjøretøy, noe vi er veldig fornøyd med. De er sårt tiltrengte.

Han greier ut om politiets bruk av bilene:

– Vi spiser dekk og bremser. I tillegg går vi med utstyr som sliter veldig på interiøret. Jeg vil si bilene har syv til ti års levetid.

Han var nettopp og leverte en bil som hadde hull i ene passasjerdøren.

– Den ble til spiker.

To av sitt slag

For øyeblikket finnes det to uniformerte el-politibiler i Norge. På Manglerud politistasjon står den ene.

– Vi har én til i Stavanger, men dette er prototypen, forsikrer Østraat.

Østraat forteller at han har vært med på å utvikle politibilene slik vi kjenner dem i dag.

– Det har vært en stor utvikling siden jeg begynte i 1989. Vi har hatt fokus på blant annet synlighet overfor publikum. Når politiet er ute i gatene, skal vi syns, forklarer han, og sikter til bilenes refleksmønster.

Selv om politiet i første omgang bare tester el-politibiler, er Østraat sikker i sin sak:

– Det er ikke snakk om hvis, men når vi går over til el-politibiler.

Kjøretøyansvarlig Østraas sier de ikke har konkrete tall på eventuelle miljøgevinster ved å bytte fra diesel til strøm.

Vil kartlegge miljøgevinst

Ut året skal Østraat og resten av politikonstablene på Manglerud teste el-politibilen. Parallelt gjør kollegene i Stavanger liknende tester med el-politibilen de har til rådighet. Rekkevidden er sentral.

– Under ideelle forhold skal bilen ha en rekkevidde på 366 kilometer, men dette kan påvirkes blant annet av vær og temperatur, forklarer Østraat.

Han sier videre at kriminalforebyggende seksjon først vil teste den i toskiftstjenester.

– På den måten får bilen en myk start. Forebyggende jobber ikke netter. Da blir bilen ladet helt opp over nettene. Et sentralt spørsmål å besvare, er om den kan brukes i de operative tjenestene døgnet rundt. På sikt skal den testes i 24 timers tjeneste, opplyser Østraat.

Når det kommer til eventuelle miljøgevinster, sier han at de ikke har konkrete tall på eventuelle miljøgevinster ved å bytte fra diesel til strøm.

– Vi kan bruke testperioden til å danne oss et bilde av dette. En bil som er i 24 timers operativ tjeneste, går ca. 10.000 kilometer pr. måned. Jeg tror det vil utgjøre en forskjell, forteller han.

– Så å si helt like

Den åpenbare forskjellen mellom de bensindrevne og strømdrevne politibilene er nettopp det. Ellers er det ikke mye som skiller.

– El-politibilen har ikke celle bakerst, og er tohjulstrekk. Ellers er de så å si helt like. Jeg tror ikke patruljene vil merke den store forskjellen, sier Østraat.

Han tror det bare er snakk om tid før celler og firehjulstrekk er på plass.

– Celler må man montere i bilen. Det innebærer å borre ned i batteripakken. Her trenger vi mer tid for å finne gode løsninger. Firehjulstrekk er bare et spørsmål om tid.

Istedenfor å fylle drivstoff på bensinstasjoner, vil patruljene i denne bilen benytte seg av hurtigladere.

– Med en hurtiglader klarer man å lade opp 80 prosent av batteriet i løpet av 20 minutters tid. Derfra til 100 går ladingen veldig tregt, avslutter Østraat.