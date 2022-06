Flere tusen trosset politiets anbefaling med spontan-parade: – Jeg var redd, men jeg kunne ikke la være.

Da Pride-paraden ble avlyst på politiets anbefaling, tok tusenvis av Oslofolk til gatene. Flere mener nå det var feil å avlyse paraden.

Mange tusen tenktet å følge politiets anbefaling om å flytte markeringen hjem lørdag formiddag.

16 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev. Meld meg på

Tusenvis samlet seg spontant foran politihuset på Grønland lørdag formiddag. De stoppet ikke før de nådde frem til området rundt London pub, der to ble drept og 21 skadet natt til lørdag.

Én av de mange tusen som tok til gatene, var Tore Sinding Bekkedal. Han var nervøs og hadde tvilt lenge på om han turte å møte opp etter det som skjedde natten før.

– Jeg var veldig redd, men jeg kunne ikke la det stoppe meg, sier han.

Politiet hadde gitt Oslo pride «klare og tydelige råd» om å avlyse paraden. Situasjonen var for kaotisk, og nye angrep kunne ikke utelukkes. De som ville markere, ble bedt om å flytte feiringen hjem. Men tusenvis trosset anbefalingen.

– Den anbefalingen kunne ikke overstyre dette. Vi måtte markere våre menneskerettigheter og vår rett til å eksistere. Vi måtte bare gå sammen, sier Bekkedal.

Den spontane markeringen var preget av gråt, klemmer og fortvilelse. Markeringen var for mange en stille parade, men for andre en protest mot at to mennesker ble skutt og drept lørdag. Flere ganger brøt det ut spontan sang i toget.

– Jeg er stolt over at så mange ikke lar en anbefaling og en frykt for egen trygghet stoppe oss fra å markere, sier Bekkedal.

Tore Sinding Bekkedal står her helt til venstre ved blomstene som er lagt ned i Kristian IVs gate, like ved London pub. Han mener det var feil å avlyse den offisielle Pride-paraden.

«Knefall for terroristen»

Aftenposten møter Bekkedal i enden av paraden ved London pub. Der la deltagerne ned blomster og holdt rundt hverandre. Han mener den spontane paraden var viktig for å vise støtte og samhold.

Han får støtte av en venninnegjeng som fulgte spontan-paraden.

– Det er veldig sterkt å se at så mange kom, sier Dina Olsen.

– Jeg syns det er tøft og modig at folk kom likevel. At samholdet er viktigere enn frykten, sier Thea Jürgensen.

Bekkedal mener det var feil å avlyse paraden. Han sier alternativet ble en dårligere organisert markering, med mindre trygghet.

– Det er en skandale at det ble avlyst, med mindre det er veldig mye mer bak trusselvurderingen enn de har delt med offentligheten, sier han.

Også på sosiale medier er reaksjonene mange på at den offisielle paraden ble avlyst. Flere er kritiske, andre viser forståelse. Yousef Bartho Al-Nahi er ikke i tvil om hva han mener. I en kronikk i Aftenposten kaller han avgjørelsen om å avlyse paraden for «et knefall for terroristen».

«Da er det helt hårreisende at vi som samfunn gir etter for det som fremstår som terroristens mål – å begrense skeives muligheter for å møtes og uttrykke seg», skriver han.

Jentegjengen fra Vesterålen fulgte spontanparaden.

Politiet: «Klok avgjørelse»

Politimester i Oslo Beate Gangås roser imidlertid ledelsen i Pride for å ha avlyst paraden.

– Det mener vi var en klok avgjørelse, sier hun på en pressekonferanse lørdag.

– Hva var argumentet for ikke å utsette?

– Vi ønsker aldri at de som ønsker å ramme samfunnet med vold, får gjennomslag for sine ønsker. Vi ønsker at folk skal få leve fritt og at arrangementer gjennomføres. Det strekker vi oss langt for å gjøre.

Hun påpeker at politiet og PST ga en anbefaling om avlysning, men at avgjørelsen ble tatt av Pride-ledelsen selv. Gangås berømmer dem for å ha tatt en «tøff avgjørelse».

I starten av den spontane paraden var det lite synlig politi å få øye på. Først etter flere hundre meter begynte politiet å sperre gater for å gjøre plass til toget.

Selv hevder Gangås at de var synlige i bybildet lørdag.

På spørsmål om de var forberedt, sier Gangås at de alltid ventes mange folk i Oslo en fin sommerdag. Da de store folkemengdene oppsto lørdag, måtte de imidlertid hente inn ekstra ressurser.

– Vi kan alltid ha flere folk, men vi prøver å fordele og bruke alle tilgjengelige ressurser på en god måte, sier hun.

Gangås sier videre at hun har forståelse for den spontane markeringen.

Les også Tilbake på åstedet etter skytingen: – Jeg føler meg redd

Flere tusen gikk nedover Oslos gater lørdag.

Støre: «Ikke forbudt å gå i gatene i Oslo»

Også statsminister Jonas Gahr Støre ble spurt om beslutningen om å avlyse paraden da han møtte pressen lørdag.

– Folk må ta ansvar selv. Det er ikke forbudt å gå i gatene i Oslo. Det var Pride som besluttet å avlyse en parade som kunne samlet hundretusener, sier Støre.

Han sier at politiet måtte veie opp sikkerheten mot retten til å demonstrere og bruke det offentlige rom.

– I denne situasjonen har politiet gjort det i nær kommunikasjon med Pride. Budskapet fra oss som fellesskap er at de som bruker frykt, ikke skal lykkes med det, sier Støre.

Les også Zaniar Matapour (42) siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandling: Dette vet vi om gjerningsmannen

«Ikke avlyst, men utsatt»

Ifølge byrådsledelsen Raymond Johansen er den offisielle Pride-markeringen bare utsatt, ikke avlyst.

– Vi kommer tilbake på et senere tidspunkt om når vi kan avholde paraden. Denne terrorhandlingen har vist oss viktigheten av Pride, sier Johansen.

– Er du redd for å sende signal til de kreftene som ønsker å ødelegge et slik arrangement ved at det utsettes?

– Det er et helt tydelig signal om at de ikke lykkes. Hadde det vært permanent avlyst, da hadde de lyktes, svarer Johansen på spørsmål fra Aftenposten.

Ordfører Marianne Borgen sier til Aftenposten at sikkerhet har vært en viktig del av planleggingen. Men hun hadde ikke forestilt seg at Pride kunne bli rammet av et så brutalt angrep.

– Vi har en veldig trygg by, det ser vi av kriminalstatistikken. Men denne typen brutal kriminalitet, det viser det seg at det er vanskelig å forutse og beskytte seg mot. Men jeg håper og tror at de fleste opplever byen vår som en trygg, raus og inkluderende by.