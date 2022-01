To pågrepet etter frihetsberøvelsen i Tolga

To personer er pågrepet etter at en 20 år gammel mann ble bortført i Tolga natt til søndag.

En person er pågrepet av politiet i forbindelse med bortføringssaken på Tolga. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB-Andreas Løf

5. jan. 2022 13:36 Sist oppdatert nå nettopp

Den siste pågripelsen skjedde like ved 15-tiden onsdag, skriver politiet i en pressemelding.

– Personen ble pågrepet for kort tid siden, og vil bli avhørt så fort som mulig, skriver politiet.

Tidligere onsdag bekreftet politiet at de hadde gjort den første pågripelsen i saken. Mannen ble pågrepet og avhørt tirsdag, og framstilt for varetektsfengsling onsdag ettermiddag.

Forsvarer Harald Grape bekrefter overfor NTB at klienten erkjenner å ha frihetsberøvet 20-åringen på Tolga. Siktede meldte seg frivillig til politiet.

Politiet ber om fire ukers varetekt i onsdagens fengslingsmøte, noe siktede ifølge forsvareren samtykker til.

– Angrer

Det var Arbeidets Rett/ Østlendingen som først meldte om pågripelse i saken.

Forsvareren til den første av de to pågrepne sier hans klient meldte seg fordi han har empati med ofrene og vil gjøre opp for seg.

– Dette er en ung gutt som angrer på det han har gjort, sier Grape til NRK.

I pressemeldingen etter den første pågripelsen skrev politiet at det kunne bli flere pågripelser. Det er uklart om dette fortsatt gjelder etter den andre pågripelsen.

Påført skader

Det var natt til søndag flere gjerningspersoner tok seg inn i et hus i Vingelen på Tolga og tok en 20-åring med seg. 20-åringens foreldre var også til stede under hendelsen. Søndag kveld dukket han opp på toget på Gardermoen.

Politiet har tidligere opplyst at 20-åringen ble skutt under hendelsen, men har ikke ønsket å opplyse om hvilke skader han ble påført.

Helge Hartz, bistandsadvokat for fornærmede og hans familie, sier de er orientert om pågripelsen.

– Jeg er kjent med at det er tatt ut siktelse og at det er begjært varetektsfengsling. Jeg har informert familien om at det vil bli varetektsfengsling. Vi skal snakke mer senere, sier Hartz til Arbeidets Rett.

Bil funnet på gård

Lokalavisa Hamar Arbeiderblad har fått ubekreftede opplysninger om at flukten fra den fornærmede 20-åringens hjem etter bortføringen var dramatisk.

Ifølge avisen kjørte kidnapperne av veien under flukten, hvorpå de skal ha fortsatt til fots og deretter fått tak i taxi.

Gårdbruker Hans Håkon Westlund (63) bekrefter onsdag til Østlendingen at den etterlyste fluktbilen dukket opp midt mellom potetlageret og garasjen hans i Stor-Elvdal.

Han sier han ikke vet nøyaktig hva som skjedde på gården.

– Det har vi ikke oversikt over. Men de ettersøkte har kjørt ut av veien og kjørt over jordet i 100–150 meter og svingt opp på gårdsvegen og parkert bilen på slik avstand at den var umulig å få øye på fra hovedhuset, sier han.

Politiet aksjonerte ifølge bonden på gården etter funnet av bilen, på jakt etter spor. De har så langt ikke bekreftet dette overfor avisen.