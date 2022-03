Avviste Breiviks anke om løslatelse

Terroristen Anders Behring Breiviks ønske om å bli løslatt på prøve stoppet i tingretten.

22. juli-terroristen sammen med sin forsvarer Øystein Storrvik i Telemark tingrett i januar i år.

I kampen for å bli løslatt fra forvaring brukte Breivik de tre dagene i rettssalen i Skien fengsel i januar som en scene. Han har klistret budskap om påstått folkemord på munnbindet, dressen og vesken. Han har holdt opp plakater foran fotografene og gjort nazihilsen til dommeren.

Men da dommen kom noen uker senere, var tingretten krystallklare i sin konklusjon: Det blir ingen prøveløslatelse på Breivik.

Den 22. juli 2011 drepte Breivik 77 mennesker på noen timer en fredag ettermiddag. Dommerne mener det er betydelig risiko for at Breivik kan gjenta sine handlinger:

«Gitt hans psykiatriske tilstand som uendret, er det åpenbar risiko for at han vil falle tilbake til den adferden som ledet opp til terrorhandlingene den 22. juli 2011», skriver dommerne i avgjørelsen.

Breivik anket dommen. Men han får ikke prøvet saken sin i lagmannsretten. Det ble klart i Agder lagmansrett i dag.

Statsadvokat Hulda Karlsdottir mente Breivik er like farlig som i 2012, og at samfunnet fortsatt må vernes mot ham. Hun fikk medhold av dommerne.

Retten: Uforsvarlig eksperiment

Beslutningen er enstemmig. Og lagmansretten er aldri i tvil:

«Å løslate Breivik på prøve ved utløpet av minstetiden for forvaringsdommen, ville være et uforsvarlig eksperiment.», skriver lagmansretten.

De påpeker at Breivik har vist at han har en evne og vilje til å gjennomføre de mest ekstreme voldshandlinger.

«I rollen som spydspiss – kommandør – i en sivilisasjonskrig har han ansett seg berettiget til å dømme til døden og henrette personer som etter hans kriterier er forrædere i kampen for å bevare et Europa fritt for muslimer. Han hadde under planlegging enda mer spektakulære aksjoner.», skriver retten.

I etterkant av rettssaken i januar i år, ble det en høylytt debatt blant ulike fagmiljøer om Breiviks mentale helse. Lagmansretten kommenterer det på denne måten:

«Breiviks handlinger og hans ideologisk forankrede begrunnelse for disse, tegner et bilde av en person som for å uttrykke seg forsiktig har svært avvikende personlige egenskaper, uansett hvordan disse skal fortolkes og diagnostiseres.»

De tre dommerne i lagmansretten mener Breiviks handlinger, og forklaringenene om den, vitner om en person med sterke patologiske personlighetstrekk.De påpeker at uansett hvilken diagnose som finnes mest dekkende, er

dette egenskaper som er vanskelig å kurere.

Øystein Storrvik er Breiviks forsvarer. Her fra forhandlingene i tingretten i januar.

Silt bort

Før var det slik at alle saker der strafferammen var over seks års fengsel, automatisk fikk ny behandling i lagmannsretten dersom en av partene anket.

Men en lovendring i 2019 har gjort slutt på det. Nå kan lagmannsretten sile bort alle de sakene de vil dersom vilkårene er til stede.

Ifølge loven kan lagmannsretten nemlig nekte en anke fremmet dersom retten enstemmig mener at anken klart ikke vil føre frem.

Og det har de gjort i Breiviks tilfelle. Dermed har de nektet Breivik å ta saken sin videre i rettssystemet.

Målet med det nye regelverket er at domstolene ikke skal bruke masse ressurser på saker som bare ender opp som en reprise av behandlingen i tingretten og heller ikke vil få noe annet utfall.