Arrangerte drop-in-dåp: – Jeg tror det er kommet for å bli

De siste årene har dåpstallene falt. Lørdag ettermiddag arrangerte blant annet Nykirken og Johanneskirken drop-in-dåp for første gang.

Ezekiel Sichone Finsås (13) er spent før han skal døpes. Ved siden av han sitter moren Matilda Sichone Finsås.

9 minutter siden

(Bergens Tidende): – Jeg døper meg i dag fordi jeg ønsker å konfirmere meg. Da må man være døpt først, sier Ezekiel Sichone Finås (13), til BT.

Lørdag ettermiddag var det duket for drop-in-dåp i Nykirken og i Johanneskirken i Bergen sentrum. 13-åringen hadde tatt turen helt fra Langevåg i Bømlo for å la seg døpe og syns drop-in-dåp er et fint konsept.