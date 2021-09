Kommuner risikerer å måtte kaste tusenvis av koronavaksiner. FHI har 530.000 Moderna-doser på lager.

Hele én av fire unnlot å møte til sin Moderna-time i Lillestrøm torsdag. Derfor kan flere doser bli kastet. Folkehelseinstituttet (FHI) har lageret fullt.

– Mange snur i døren idet de oppdager at de tilbys Moderna i stedet for Pfizer som dose to, sier vaksinekoordinator Lajla Irene Lyseggen i Lillestrøm.

14 minutter siden

En rekke kommuner risikerer å måtte kaste flere tusen doser av koronavaksinen.

Årsaken er at flere ikke møter opp til vaksinetimen sin, og at folk ikke bestiller dose to. Spesielt dose to av Moderna er blitt mindre populært.