Mann funnet død i Loddefjord i Bergen

Tirsdag klokken 19 fikk politiet melding om at det var funnet en død person i Loddefjord.

Politiet ved huset der likfunnet ble gjort.

14. sep. 2021 21:33 Sist oppdatert nå nettopp

Det opplyser jourhavende politijurist Arne Fjellstad.

Han opplyser at personen som er funnet død er en mann. Identiteten til mannen er ikke avklart ennå. Han forteller at avdøde vil bli obdusert, men at det er for tidlig å si om personen har vært utsatt for en straffbar handling.

– Funnet av beboer

BT kom til funnstedet klokken 20.10. Da var det to politibiler utenfor et hus. Klokken 20.32 ble det satt opp en sperring.

Klokken 20.34 ankom politiets innsatsleder Tom Johannessen stedet. Han opplyser at den døde personen ble funnet bak huset, og at det fremstår som om personen har vært død en stund.

Ifølge Johannesen er avdøde en ung mann. Han ble funnet av en beboer på stedet.

Politiets innsatsleder Tom Johannessen.

– Bak huset er det et svært bratt område. Hvorvidt dette kan være en fallulykke, vet vi ikke, sier innsatslederen til BT.

Han anslår at skrenten er i hvert fall syv–åtte meter høy.

– Vi har gjort innledende søk med hund i terrenget, sier Johannessen.

Klokken 20.56 ankom krimteknikere stedet. Siden har de gjort undersøkelser rundt huset.

Politiets krimteknikere vil gjøre undersøkelser på stedet.

Krimteknikere jobber på stedet i 22-tiden.

Gjør undersøkelser rundt savnet-sak

Vest politidistrikt gikk i helgen ut med en etterlysning av en 24 år gammel mann som har vært savnet siden han sist ble observert på Torgallmenningen ved 02-tiden natt til lørdag 11. september.

Fjellstad sier politiet vil undersøke om det er 24-åringen som er funnet, og at familien hans er orientert.