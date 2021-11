Direkte klokken 18: Helseministeren har pressekonferanse om koronasituasjonen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) møter pressen klokken 18 etter å ha hatt møte med koronarammede kommuner.

NTB

7 minutter siden

Torsdag ettermiddag møtte Kjerkol kommunene for å diskutere koronasituasjonen.

– Det er viktig at kommunene følger godt med og bruker det handlingsrommet de har gjennom lokale forskrifter og pålegg, slik at vi forebygger og unngår mer press på helsevesenet, sier Kjerkol til Dagbladet.

Den siste uken har flere sykehus økt beredskapen, og flere kommuner har innført lokale tiltak.

Smitten i Norge er økende, og Kjerkol er bekymret for svak etterlevelse av nasjonale tiltak: En undersøkelse viser at kun seks av ti blir hjemme når de er syke. Det er fremdeles krav om isolasjon for koronasmittede.

– Å være hjemme når du er syk er med på å forebygge press på helsetjenesten og hjelpe kommunene, sier Kjerkol, som minner om at pandemien fremdeles pågår.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener smitteøkningen skyldes at folk ikke holder seg hjemme når de er syke.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg vil også være til stede under pressekonferansen.