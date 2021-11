Helseministeren: Helsepersonell får tilbud om tredjevaksinedose - men nasjonale koronatiltak er ikke aktuelt

Det sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)etter møte med koronarammede kommuner. Samtidig slår hun at fast at vi «må brette opp ermene igjen» etter en periode med kraftig smitteøkning i samfunnet.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol under torsdagens pressekonferanse. Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg var også til stede.

4. nov. 2021 17:41 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Hun understreker at det viktigste vi kan gjøre nå er å holde oss hjemme og teste oss når vi er syke. Samtidig må de som tester positivt for covid-19, isolere seg.

Mange kommuner og storbyer har det den siste tiden blitt satt nye rekorder i antall koronatilfeller på ett døgn.

– Regjeringen følger situasjonen nøye. Det er ikke behov for nasjonale tiltak, men det er på tide å brette opp ermene igjen, sa Kjerkol under en pressekonferanse torsdag kveld.

Der kom det også frem at helsepersonell vil få tilbud om en tredje vaksinedose.

– Tredje dose vaksine skal gis til helsepersonell med direkte kontakt med pasienter, sier helseministeren.

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier at det er viktig å få tredje dose koronavaksine ut til folk over 65 år. Det blir prioritert før man vaksinerer mot influensa.

Hun understreket at FHI ikke anbefaler en tredje dose til alle, og at en generell vurdering av eventuelle bivirkninger foretas hele tiden.

Torsdag ettermiddag møtte Kjerkol en rekke kommuner for å diskutere koronasituasjonen.

– Høy smitte over tid fører til flere syke og større press på kommunenes helsetjeneste. Derfor er det veldig viktig at kommuner med koronautbrudd ikke nøler med å ta grep og innføre lokale tiltak, sa Kjerkol etter møtet.

Den siste uken har flere sykehus økt beredskapen, og flere kommuner har innført lokale tiltak.

Smitten i Norge er økende, og Kjerkol er bekymret for svak etterlevelse av nasjonale tiltak: En undersøkelse viser at kun seks av ti blir hjemme når de er syke. Det er fremdeles krav om isolasjon for koronasmittede.

– Å være hjemme når du er syk, er med på å forebygge press på helsetjenesten og hjelpe kommunene, sier Kjerkol, som minner om at pandemien fremdeles pågår.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener smitteøkningen skyldes at folk ikke holder seg hjemme når de er syke.