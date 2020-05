Fire skadet i kollisjon på Gratangsfjellet

– Én er fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med alvorlige skader, og én er kjørt i ambulanse til sykehus i Narvik med lettere skader. De to andre blir behandlet på stedet, sier operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt til NTB litt før klokka 18.

Det var to personer i hver bil. Politiet vet ikke hva som førte til ulykken, annet enn at det ene kjøretøyet kom over i feil kjørefelt.

Ulykkesstedet ligger sør for Øse nær fylkesgrensa mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.

– Veien er stengt inntil videre, og det er mye kø i begge retninger over fjellet, sier Bech.