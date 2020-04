Snø i vente i Sør-Norge

På steder over 400 meter over havet venter meteorologene at det vil komme mellom 5 og 15 centimeter snø i løpet av kvelden torsdag og natt til fredag.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye snø i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark.

Obs på sommerdekk

Hytteforbudet er opphevet, og det er langhelg. Mange hadde kanskje planlagt å reise bort.

– Det er grunnen til at vi sendte ut farevarsel. Det er sent på året, og mange har nok lagt om til sommerdekk, sier vakthavende meteorolog Marit Berger.

Helgen blir kald og våt i Sør-Norge generelt. Mest nedbør faller på østsiden av fjellene, men det blir også byger i vest. Nord for Stad blir det trolig opphold, i hvert fall lørdag.

Nedbøren avtar i løpet av helgen på sørøstlandet, og søndag ventes etter hvert opphold. Temperaturene holder seg ganske lave.

– Det er ikke superhøye temperaturer, nei. De kan nok komme på minussiden på nattetid, og det blir nok ikke særlig mer enn rundt 10 grader om dagen heller, sier Berger.

– Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, lyder anbefalingen.