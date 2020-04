Pr. i dag har 191 land stengt skolene sine. Det utgjør 90,2 prosent av alle verdens elever. Det vil si at et ufattelig antall elever rundt i verden sitter hjemme og får all sin opplæring via en digital enhet. I slutten av mars var det så mange som 1.579.634.506 elever, ifølge Unesco.

Ikke mist motet

Hvordan går det med disse elevene? Hvor mange av dem fullfører skoleåret sitt med godt resultat? Hvor mange faller fra?

Akkurat nå er det ingen som vet. Det vi vet, er at de fleste elever i Norge har en stor fordel sammenlignet med andre land. De har godt utstyr og velfungerende internett, og de fleste av våre ungdommer behersker teknologi godt. Men vi vet også at det slett ikke gjelder alle. Det vi vet, i den syvende uken av koronastengningen, er at nå gjelder det som aldri før at vi står distansen. Nå må elevene jobbe godt med fagene sine og levere oppgaver, slik at de har nok vurderinger til å få karakterer. Kanskje er det lettere sagt enn gjort, for på skolene ser vi at det kan røyne litt på for noen elever. Det å leve i uvisshet, ikke å vite når skolen starter igjen, gjør at elevene lett kan miste motet.

Dette er en liten påminnelse om at vi ikke må la det skje.

Karakterene er avgjørende

På Sandvika videregående skole hadde vi en spørreundersøkelse forrige uke, der foreløpig 488 elever har svart. Av disse svarer 252 at de sliter med motivasjonen, 113 at de savner skolen sin. Og over 100 elever sier at de gjerne vil møte noen fra skolen for å gå en tur.

Basert på dette setter vi i gang diverse tiltak for å motivere og muntre opp elevene, som quiz på nettet, lunsjtreff, fotturer og utlån av bøker på biblioteket. Men som på alle områder i livet, må man gjøre den virkelige jobben selv. I dette tilfelle er det dere elever.

Mange tenker kanskje at det er mest utslagsgivende for elever på vg3, fordi karakterene de får nå blir avgjørende for om de får studieplass neste år. Det er helt riktig. Men det er også viktig for elever på vg1 og vg2, fordi de fleste karakterer de får der også blir stående på vitnemålet. Og mange steder i landet er du ikke sikret å komme inn på samme skole på vg2 og vg3 hvis du ikke får karakterer i alle fag.

Sett inn støtet!

Derfor, alle elever på videregående, gjelder det å sette inn støtet nå! Skoleåret er langt ifra over. Det du gjør nå, blir avgjørende for fremtiden din.

Skal jeg tillate meg å ønske meg noe, er det at vg3 så smått får starte opp på skolen i mai. Da kan vi arrangere skriftlige vurderinger som vil være tellende for standpunktkarakteren. Det samme med vg2 i juni. Men uansett når dere får komme tilbake på skolen: Standpunktkarakterene blir helt avgjørende. Eksamen blir det jo ikke.