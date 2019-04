Full kirke og pølsefest for Jon Skolmen

Det noe uvanlige innslaget spiller nok blant annet på pølseskolesketsjene den folkekjære artisten og revyforfatteren fremførte. Skolmen døde 28. mars – ifølge dødsannonsen med de nærmeste rundt seg og med jazz på radioen. Han ble 78 år gammel.

Musikken under bisettelsen bar preg av mannen selv. Et fullt band spilte jazzstandardene «Misty» og «Stella by Starlight», og «Sing, sing, sing» og «Fly me to the moon» tonet ut fra lydanlegget.

«Ave Verum» ble sunget av Sølvguttene og Kåre Conradi sang «De nære ting».

Minneord ble lest av Rolf Karlstrøm og styreformann Andreas Diesen i Norsk Revyforfatterforening. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen talte også under bisettelsen.

God venn

Artisten Kari Svendsen beskriver Skolmen som en god venn.

– Ja, vi var gode venner. Dødsfallet var ikke uventet, men jeg vet at det blir tøft når jeg går inn i kirken. Jeg husker han holdt en «takk for maten-tale» da jeg ble 50 år. Vi lo så vi nesten datt av stolen, sier hun til NRK.

Han var ifølge Svendsen best når han improviserte.

– Han var best på improvisasjon. Og det hjalp han like mye privat som på scenen, sier hun.

Skolmen ble godt kjent utenfor landegrensene gjennom de fem Selskapsreisen-filmene han gjorde sammen med Lasse Åberg.

– Han var en veldig vennlig og empatisk person. Vi hadde det veldig moro da vi spilte inn filmene, sa Åberg til Expressen.

Pølsefest

Etter bisettelsen spilte Barnas Jazzhus, mens det ble delt ut pølser utenfor kirken.

– Jeg vet ikke om det var hans ønske å servere pølser etter bisettelsen, men det var iallfall noe barna Tina og Christian ønsket. Det er en fin ting å gjøre for alle gjestene som kommer. Man kan jo ikke ta med seg alle gjestene hjem fra bisettelsen til mat, sier Pia Cyrén i begravelsesbyrået.

I tillegg til filmkarrieren var Skolmen i mange år ansatt i NRK. I 1976 vant han sammen med Trond Kirkvaag både Gullrosen, Chaplinprisen og presseprisen i Montreux. Senere generasjoner kjenner Skolmen som blånissen Mjøltyt i «Jul i Blåfjell», samt fra «Julekongen».

Skolmen har underholdt store og små i over 40 år, og har vært å se på TV, i film og revyer i både inn- og utland. Han var onkel til Hege Schøyen og Anne Ryg, og far til Christian og Tine Skolmen.

De siste årene av sitt liv tilbrakte Skolmen som pensjonist med sin samboer Elisabeth Rud og savnet ikke tilværelsen i rampelyset.

– Jeg føler at jeg har gjort mitt, og har ingen planer om å stå på scenen igjen, sa han i et intervju med Se og Hør i 2015.