Her dundrer vogntoget inn i fjellveggen

(Bergens Tidende): Et kamera på dashbordet til vogntoget fanget dramatikken som utspilte seg på riksvei 15 i Stryn 5. april.

Videoen viser en personbil som havner i motsatt kjørefelt, før den treffer vogntoget.

Sammenstøtet fører til at føreren av vogntoget tilsynelatende mister kontroll over kjøretøyet og dundrer inn i fjellveggen.

Føreren jobber for det latviske transportselskapet Kreiss. Det er selskapet som har installert dashbordkameraet og som nå deler videoen.

Politiet

Satt fastklemt

Føreren satt fastklemt i det knuste førerhuset i en og halv time før redningsmannskapet klarte å få ham løs.

Føreren ble fraktet til Førde sykehus med luftambulanse. Helse Vest ville da ikke oppgi skadegraden til føreren.

Transportselskapet beskriver imidlertid nå helsetilstanden til føreren etter ulykken.

– Føreren ble forrige uke skrevet ut av sykehuset og hviler ut hjemme. Han slapp unna ulykken uten alvorlige skader, men han har smerter fra blåmerker og etter å ha sittet fastklemt, skriver Natālija Vihrova, markedsdirektør i Kreiss, i en e-post til Bergens Tidende.

Politiet

Fikk beslaglagt førerkort

I personbilen som først traff vogntoget, satt fire ungdommer. Føreren av bilen fikk førerkortet sitt beslaglagt.

To av dem ble kjørt til sentralsykehuset i Førde for sjekk, mens de to andre ble sendt til legevakten.

Ulykken er nå under politietterforskning.