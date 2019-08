Gruveselskap skal utvinne kull i 20 nye år på Svalbard

Gruve 7 ble skilt ut i et eget selskap fra Store Norske Spitsbergen Grubekompani i 2018, og i regnskapet til Store Norske Gruvedrift går det frem at de hadde en omsetning på 155 millioner kroner i fjor. Driftsresultat endte på 10 millioner kroner i pluss, skriver Finansavisen.

I årsberetningen skriver selskapet at de «legger til rette for å kunne levere kull fra gruven i ytterligere 20 år, i tråd med behovet fra Longyearbyen Energiverk», skriver avisen. Gruven sysselsatte i underkant av 50 personer i fjor.

I tillegg til å drifte Gruve 7, driver Store Norske Gruvedrift også med utleie av personell til andre selskaper i konsernet og utleie av gruveutstyr.

Stortinget bestemte høsten 2017 at Store Norske Spitsbergen Grubekompani skulle avslutte gruveaktiviteten i Svea og Lunckefjell. Opprydningen er nå i gang. Parallelt ble det grunnet Longyearbyens Energivers behov for tilførsel av kull bestemt at driften av Gruve 7 skulle fortsette til den er tømt, skriver Finansavisen.

Store Norske Spitsbergen Grubekompani hadde i 2017 et underskudd på 2,5 milliarder kroner. I 2018 endte årsresultatet på rundt 26,9 millioner kroner.