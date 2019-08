Gravesøk etter savnet mann i Jølster avsluttet uten funn

Det skriver Bergens Tidende.

Mandag har letingen bestått av å grave opp et område på land der et av rasene gikk over fylkesvei 451. Gravearbeidet ble gjort på Skei-siden av skredet, som følge av at brannmannskaper søndag søkte med metalldetektor i skredet.

En geolog har vurdert det aktuelle området som trygt å grave i. Magnetsøker fra båt og miniubåt vil bli satt inn i søket i vannet tirsdag.

30. juli gikk det flere jordras i Jølster og Førde i Sogn og Fjordane etter et kraftig regnvær. Skredene gikk mellom Skei og Vassenden og kuttet kommunen i to. På hovedfartsåren i Sogn og Fjordane, E39, gikk det fire ras på en strekning på 3 kilometer. På fylkesvei 451 feide et bredt ras med seg veien ut i vannet.

En bil ble tatt av raset på fylkesveien, og en savnet mann i 50-årene antas å være omkommet.