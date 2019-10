Saken oppdateres.

Den russiske isbryteren Tor med 33 personer om bord fikk maskinstans utenfor kysten av Ålesund tirsdag morgen.

Det blåser full storm i området. Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk melding om hendelsen klokken 6.36 tirsdag.

– De holder seg i området og avventer slepekapasitet, sier redningsleder Cecilie Øversveen til NTB.

Redningsleder Edvard Middelthon ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge sier til Aftenposten at skipet har fått tilbake noe av fremdriften, og han omtaler ved 9.15-tiden situasjonen som «mer rolig».

ISBRYTER OPPDATERING: De har nå fått start på to av fire hovedmaskiner, og har manøvreringsevne. Ingen skadd eller savnet. Vi avventer et værvindu i ettermiddag. Boa Heimdal, Far Sigma og K/V Bergen er underveis, dersom situasjon endres. Redningshelikopter returnert Florø. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) October 22, 2019

Avviste behov for assistanse fra helikopter

– Kapteinen har meldt at han ikke ønsker å nedbemanne skipet, og han avviste at det var noe behov for assistanse fra et redningshelikopter vi sendte til stedet, sier han.

Det er ikke akutt fare ettersom de for øyeblikket har fremdrift, ifølge redningslederen. Værvarselet er også slik at vinden trolig vil løye en god del utover dagen.

Et redningshelikopter fra basen i Florø ankom til posisjonen den russiske isbryteren hadde, klokken 7.40 og hang over fartøyet i ca. en og en halv time. Helikopteret er nå på vei tilbake til basen.

Marinetraffic.com

Den russiske isbryteren gikk ifølge Marinetraffic.com fra St. Petersburg 17. oktober. Den hadde kurs nordover mot byen Sabetta i Jamal i det nordvestlige Russland.

Sabetta, like ved utløpet av elven Ob, har en stor terminal for utskiping av flytende naturgass (LNG). Tor benyttes til å assistere tankskip som frakter LNG og holde skipsleden til stedet åpen for is.

Drifter vekk fra land

– Vindretningen akkurat nå er slik at skipet drifter langs norskekysten, på vei bort fra land, sier Middelthon.

Slepebåten Boa Heimdal og offshore supplyskipet Far Sigma er nå på vei mot isbryteren og vil kunne assistere det russiske fartøyet senere i dag hvis det fortsatt er behov for det, opplyser han.

Ifølge Sunnmørsposten er også flere hurtigbåter og ferger innstilt som følge av uværet. Flere veier er også stengt, blant annet fylkesvei 63 over Trollstigen og strekningen mellom Geiranger og Langvatn.