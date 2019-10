(Fædrelandsvennen): – Det ble bare en vane, og jeg tenkte ikke over konsekvensene, sa mannen da han møtte i Kristiansand tingrett i forrige uke.

Han er nå dømt til 60 dagers fengsel. 30 dager er gjort betinget med to års prøvetid, som betyr at han må sone like mange dager. Dersom han begår ny kriminalitet, kan hele straffen bli omgjort til ubetinget fengsel, skriver Fædrelandsvennen.