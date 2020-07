Mor siktet for å ha drept sine to barn i Lørenskog

Politiet har siktet en kvinne i 30-årene for å ha drept sine to barn, som ifølge TV 2 var syv og ett år gamle.

Politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim ved Øst politiditrikt orienterte om saken, mandag ettermiddag. Heiko Junge / NTB Scanpix

20. juli 2020 14:13 Sist oppdatert nå nettopp

Siktelsen mot faren vil bli frafalt, ifølge politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt på en pressekonferanse mandag. Hun karakteriserte saken som en familietragedie.

Politiet opplyser nå at begge barna var under ti år gamle. TV2 melder at det er to gutter på syv og ett år.

Det var klokken 08.30 søndag at nødetatene fikk melding om en mulig brann. Da de kom til adressen, fant brannvesenets røykdykkere to livløse barn.

– Det ble forsøkt med gjenoppliving av barna, men det ble raskt klart at de ikke kunne reddes, sa politiadvokat Sharma-Sundheim søndag.

Nødetatene rykket ut til leiligheten i Lørenskog etter melding om mulig brann. I leiligheten fant brannfolkene to døde barn og deres kritisk skadede mor. Ketil Blom Haugstulen

Dødsårsaken er ukjent.

Barnas mor ble funnet kritisk skadet. Ifølge en nabo Aftenposten snakket med, blødde hun fra hodet da hun ble fraktet til sykehus. Hun er nå utenfor livsfare.

Barnas foreldre bodde ikke lenger sammen. Politiet opplyste mandag at mor er etnisk norsk og far er av utenlandsk opprinnelse.

– På grunn av mors helsetilstand har det ikke vært mulig å gjennomføre avhør av henne, fortalte politiadvokaten på pressekonferansen mandag.

Politiet vil ikke gå ut med mer informasjon før mor har forklart seg, og man vil heller ikke si noe om hennes helsetilstand eller dødsårsaken til de to barna.

Les også To barn funnet døde i Lørenskog. Saken etterforskes som drap.

Barnas far ble siktet etter funnene og satt søndag i avhør, men politiet opplyste på en pressekonferanse søndag kveld at mistanken mot ham var svekket. Mandag var det altså klart at siktelsen mot mannen var frafalt.

Mannens forsvarer hadde søndag ikke fått vite hva han var siktet for. Politiet sier mandag at faren ble siktet på grunnlag av opplysninger politiet hadde, men fra søndag til mandag fikk politiet flere opplysninger og siktelsen frafalt.

Politiets kriminalteknikere i arbeid på balkongen til leiligheten der barna ble funnet døde. Ketil Blom Haugstulen

Preget av saken

Faren kom selv til åstedet og ble da tatt hånd om av politiet. I avhøret har han sagt at han ikke har noe med hendelsen å gjøre.

– Man kan knapt sette seg inn i hvordan det er å få en sånn beskjed. Det er svært heftig, det er klart det, sier Svensson.

Søndag kveld var morens tilstand ikke lenger kritisk, men hun er alvorlig skadet.

– Det er naturlig at politiet tar avhør av moren. Det har ikke latt seg gjøre per nå på grunn av hennes helsetilstand, sa politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt til NTB søndag kveld.

Kriseteam tilgjengelig

Mellom klokken 12 og 16 mandag vil kommunens kriseteam være tilgjengelig i Kunstsalen i 1. etasje i Lørenskog hus for alle som har behov for å snakke med noen, skriver Lørenskog kommune på sine nettsider.

Kriseteamet vil også være tilgjengelig på telefon mellom klokken 9 og 15 på hverdager.

– Den alvorlige hendelsen søndag morgen berører mange av Lørenskogs innbyggere. Dersom du har behov for å snakke med noen, kan du ta kontakt, skriver kommunen.

Saken oppdateres.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding