To barn funnet døde i Lørenskog. Saken etterforskes som drap.

Dødsfallene etterforskes som drap. Faren har status som siktet, men «mistankegrunnlaget mot ham er svekket», ifølge politiet.

Krimteknikere fra politiet jobber på balkongen i leiligheten der to barn ble funnet døde og deres mor kritisk skadet. Ketil Blom Haugstulen

19. juli 2020 10:23 Sist oppdatert nå nettopp

Faren til barna ankom selv åstedet, og ble tatt hånd om av politiet. Han har status som siktet og blir avhørt nå, forteller politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim på pressekonferansen som avholdt 18:15.

– Slik saken står nå, er mistankegrunnlaget mot ham svekket. Vi er nå i initialetterforskningen og bruker store ressurser på å belyse saken, sa Sharma-Sundheim.

Det var melding om et utløst sprinkleranlegg klokken 8.30 som først fikk politiet til å rykke ut til Lørenskog søndag morgen.

– Da nødetatene ankom stedet, ble det funnet to livløse, små barn og en skadet mor, sier innsatsleder Marit Furuseth til TV 2.

– Det ble utført hjerte- og lungeredning, men vi konstaterte raskt at livene til barna ikke var til å redde, sier Furseth.

På pressekonferansen opplyste Sharma-Sunnheim at dødsårsaken er ukjent.

– Pårørende er varslet, og blir tatt hånd om av kriseteamet. Familien er sterkt preget, og vi må be om at de skjermes av media. Vi vil komme tilbake med mer informasjon i saken i morgen, sier Sharma-Sundheim.

En av de døde ble fraktet vekk fra åstedet. Ketil Blom Haugstulen

Mor utenfor livsfare

Politiet ønsker ikke å opplyse om alderen på barna.

Barnas mor blir betegnet som kritisk skadet. Hun ble kjørt til Ullevål sykehus tidligere i dag og er utenfor livsfare.

– Det er naturlig at politiet foretar avhør av mor. Det har ikke latt seg gjøre på grunn av hennes helsetilstad, fortalte Politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim under pressekonferansen.

Ifølge en nabo Aftenposten har snakket med, skal kvinnen ha blødd kraftig fra hodet da hun ble fraktet vekk av helsepersonell.

Like etter klokken 12 sa politiet at barnas far var på åstedet. Han er blitt tatt hånd om av politiet.

Rykket inn i nabolag

Så langt er det ikke kommet meldinger om at noen er pågrepet.

Politiet rykket inn i et lite nabolag i Fjerdingby rundt klokken 10 søndag. På Twitter skriver Øst politidistrikt at de gjorde dette for å komme i kontakt med personer som kan ha opplysninger i saken.

Mistenkelige dødsfall

Politiet anser dødsfallene som mistenkelige.

– I det har man mange ulike hypoteser, sier innsatsleder Furseth.

Det pågår kriminaltekniske undersøkelser. Kriminalteknikere jobbet lenge på balkongen i leiligheten. Flere vitner er avhørt.

Politiet ber personer som har oppholdt seg i området fra midnatt til klokken 9 søndag morgen, om å melde seg hvis de tror de har relevante opplysninger.

– Ikke forberedt

– Vi var ikke forberedt på synet som møtte oss. Vi fikk melding om noe helt annet. Man skal ikke undervurdere den mentale forberedelsen vi vanligvis gjør når vi rykker ut til alvorlige hendelser. Det rakk vi aldri å få. Det var av helt annen karakter. Det er ikke til å tro hvor grusomt det er, sier Arne Stadheim, brann- og redningssjef i Nedre Romerike brann og redning (NRBR), til Romerike Blad.

Stadheim sier han tror hendelsen kommer til å sette spor i folkene som var der, og at de tar bearbeidelsen av inntrykk alvorlig.

Både brann, helse og politi har søndag formiddag hatt en felles samling for å kunne bearbeide opplevelsene det involverte mannskapet har hatt.

Ketil Blom Haugstulen

Området sperret av

De to barna og moren ble funnet i et boligområde med flere nye rekkehus og leilighetskomplekser. Det pågår også en del bygningsarbeid på stedet.

Ifølge en nabo Aftenposten har snakket med, har ingen bodd her særlig mer enn ett år. Det er et område hvor det primært bor barnefamilier.

Beboerne i området er blitt bedt om å holde seg inne. Området er sperret av politiet.

Øst politidistrikt har kalt inn til pressekonferanse 18.15.

