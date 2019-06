Siste: Askøy kommune holder pressekonferanse klokken 10 om smitteutbruddet i kommunen.

– Vi kan bekrefte at det er et dødsfall i kommunen som kan ha sammenheng med mulig smitteutbrudd. Foreløpig er det ingen bekreftet årsakssammenheng mellom dødsfallet og smitteutbruddet. Familien ivaretas av helsefaglig støtteapparat, og familien ber om ro rundt situasjonen, sier ordfører Terje Mathiassen i en pressemelding fredag morgen.

Ifølge VG døde en ettåring onsdag. Bakteriene i ettåringens kropp vil nå bli sjekket opp mot bakteriene i drikkevannet.

– Vi kan ikke utelukke at det er en sammenheng. Dette er fordi barnet døde av en infeksjon og bodde i samme området, sier rådmann Eystein Vennesland til VG.

Fredag morgen satt kommunen i krisemøte.

50 til legevakten

Fredag formiddag kommer muligens svaret på om personer i Askøy i Hordaland er blitt syke etter å ha fått i seg smittefarlig vann fra Kleppe vannverk.

Askøy kommune sendte en tekstmelding til innbyggerne torsdag kveld og ba dem koke drikkevann på grunn av mistanke om smitte via næringsmiddelkjeden, der vannet kan være en av mulighetene til smitte. Symptomene på smitte er magesmerter, diaré og feber, skriver kommunen i en pressemelding.

Det ble deretter opplyst at 50 personer er sendt til legevakten og ifølge BT er ti sendt til sykehus for nærmere undersøkelser etter mistanke om smittefarlig vann i Askøy i Hordaland.

Ifølge VG er fem av disse barn, men ingen av dem skal være kritisk syke.

Venter svar

Det kom etter hvert frem at den mistenkte smittekilden er Kleppe vannverk, som ifølge Bergens Tidende forsyner mellom 10.000 og 15.000 innbyggere. Det ble torsdag tatt prøver fra vannverket torsdag. Først fredag formiddag vil det foreligge svar på om sykdomsutbruddet skyldes en bakterie derfra.

– Vi tar et nytt møte i kommunal kriseledelse i morgen (fredag) klokken 8.00 angående mistanken om vannbåren smitte. Det kommer oppdatert informasjon etter dette møtet, opplyser kommunen på sin Facebook-side.

Syke i flere dager

Det reelle antallet som har vært syke er trolig høyere enn 50.

På kommunens Facebook-sider og i flere lokale medier er det flere som kommenterer at de har vært syke i flere dager, men at de trodde de hadde «normal» omgangssyke.

Flere sier at de drakk ekstra mye vann for å bli friske av omgangssyken sin, men opplevde bare å bli verre. På spørsmål om hvorfor de ikke gikk ut med advarsler eller kokevarsel tidligere, sier kommuneoverlege Christian Redisch til Bergens Tidende at det tok tid før de så at alle henvendelsene kom fra samme området.

– Det var i dag opphopningen kom, og som gjorde at vi begynte å systematisere, uttalte Redisch torsdag kveld.