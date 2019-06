Temperaturer opp mot 30 grader og tordenvær flere steder

Nord i Trøndelag har det vært kraftige regnbyger, flere lynnedslag og torden allerede tirsdag, opplyser meteorologene.

I Telemark og Agder kan det onsdag komme kraftige regnbyger med torden mot kvelden, og det er sendt ut farevarsel for onsdag kveld og natt til torsdag for Agder-fylkene.

Både onsdag og torsdag ser ut til å bli en våt affære med både regn og regnbyger i Sør-Norge, varsler meteorologene. Foreløpig ser det ut til at det blir mest nedbør Østafjells.

Torsdag er det ventet kraftige tordenbyger flere steder, deriblant Østlandet, Telemark og Agder. Også i Rogaland og Hordaland kan det bli tordenvær og regn.

Det følger også med temperaturer mellom 25 og 30 grader, blant annet i Oslo, Bergen, Stavanger.

Nord-Norge slipper billigere unna. Det kan komme en og annen regnbyge onsdag, og nedbøren vil henge igjen i Troms og Finnmark også torsdag. I Nordland vil det utover torsdagen bli pent vær og sol flere steder.

Mot helga blir det «litt av hvert» på værfronten. Meteorologene understreker at prognosene fortsatt er usikre, men sier at det ikke ser ut til at noen slipper helt unna nedbør.