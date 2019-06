Nye prøver viser funn av Campylobacter i drikkevannet på Askøy

Tarminfeksjonen campylobacteriose starter som oftest noen dager etter at man er blitt smittet.

Bare noen få bakterier er nok til å forårsake sykdom. Man er sjelden bærer av bakterien over lengre tid, men det er ikke uvanlig at bakterien skilles ut i avføringen i 2–5 dager etter at sykdommen er overstått. I denne perioden kan man smitte andre.

Symptomer på campylobacteriose kan være:

Moderat feber og allmennsymptomer.

Diaré, ofte med blod- og slim.

Magesmerter.

Ca. 20 prosent vil ha symptomer lenger enn en uke.

Kan i sjeldne tilfeller gi leddbetennelse (reaktiv artritt) og lammelser (Guillain-Barrés sykdom).

Sykdommen går i de aller fleste tilfeller over av seg selv. God personlig hygiene er viktig for ikke å smitte andre. Dette vil først og fremst si grundig håndvask i forbindelse med toalettbesøk og tilberedning av mat.

Sykehusinnleggelse eller antibiotikabehandling er kun aktuelt ved alvorlig sykdomsforløp eller svært sterke plager. ​

Kilde: helsenorge.no

