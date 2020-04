Politiet: – Russedressen beskytter ikke mot covid-19

De fleste av festene fant sted utendørs og hadde over 50 festdeltagere, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB.

– Vår oppgave er i stor grad å gi råd og veiledning, men det har vært vanskelig da russen løp fra stedet i alle retninger da de så politiet komme, sier han.

At russen flykter fra stedet mener han viser at de vet at slike ansamlinger ikke er i tråd med dagens koronaråd.

– Det er åpenbart at de vet de holder på med noe de ikke bør, sier Hoft.

Samfunnets bestemmelser

Festene de har stoppet har vært over hele distriktet, i Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Hadeland.

På Twitter ber politiet russen om å forholde seg til samfunnets bestemmelser.

– Røde, blå og svarte dresser beskytter ikke mot Covid-19, ei heller fritar disse dressene fra å forholde seg til de nasjonale bestemmelser og råd, skriver de.

Politiet ber russen være voksne nok til å forholde seg til samfunnets bestemmelser og sier at de vil håndheve brudd de kommer over.

Regler for russen

Innlandet politidistrikt la torsdag ut egne regler og retningslinjer for russen.

– Dere må forholde dere til helsemyndighetenes anbefalinger om maksimum fem personer samlet med to meters avstand, vaske hender og ikke del flaske, skriver politiet.

De ber også russen unngå å dele ut russekort da det kan overføre smitte.

– Tenk kreativt, og bruk sosiale medier – gjennomfør forskjellige «russeritualer» på en måte ingen har gjort før dere, oppfordrer de, og ber samtidig russen bære russedressen med stolthet etter mange års skolegang.

– Dere er et russekull som kommer til å bli husket, på en god måte, avslutter politiet.

Flere samlinger i Asker og Bærum

Også politiet i Oslo sier at de har fått mange meldinger om støy og ansamlinger av russ. Det samme gjelder i Ålesund.

– Vi fikk flere meldinger om ansamlinger av russ mellom midnatt og klokken 02 i natt. Folk klaget primært over støy, sier Rune Hekkelstrand, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til Aftenposten lørdag morgen.

Meldingene kom i all hovedsak fra Asker og Bærum, men det var også noen få ansamlinger i Oslo.

– Enkelte steder var det snakk om samlinger på 30–40 russ. Vi minnet dem om smittevernreglene, sier Hekkelstrand.

Han understreker at de fleste innringerne var opptatt av at russen støyet. Derfor fikk politiet dempet støyen.

– Det er ikke forbudt å være russ. Det er heller ikke forbudt å være ute, men det er forbudt å lage støy om natten, sier Hekkelstrand.

– Flere meldinger om ordensforstyrrelse fra russen og russebiler. Overholder ikke korona-smitteanbefalingene og heller ikke anmodning fra politiet om å bryte opp festene, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter.