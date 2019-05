Temperaturen stiger sakte, men kald værtype også mot 17. mai

Så har vi godt nytt for pollenallergikere, og dårlig nytt for budnadsfolket nord for Trøndelag. Det blir kaldere enn normalt, og sannsynligheten for nedbør er større enn for det motsatte.

Sør for Stad kan det bli det oppholdsvær og gløtt av sol, mens vi må til Sørlandet før temperaturene skal bikke normalen.

For Øst- og Innlandet blir det «brukbart», men heller ikke stort mer. Slik det ser ut nå.

Mai er en værmåned preget av store kontraster: Både i 2008 og 2011 snødde det i Oslo på 17. mai.

– En vanskelig værtype

Statsmeteorolog Per Egil Haga vrir seg i telefonen når Aftenposten spør om prognosene frem mot nasjonaldagen:

– Dette er en krevende øvelse, med stor grad av uforutsigbarhet. Det har jo skiftet kolossalt de siste dagene, så dette er typisk vår og mai, sier Haga.

Etter en varm og rekordtørr april bøttet det plutselig ned, før et arktisk kuldesjokk i slutten av denne uken minnet oss om at vinteren ennå ikke har gått ut på dato.

– Det er ikke mer enn ti år siden det snødde i Oslo på 17. mai, så selv om det har vært voldsomme svingninger i temperaturene, er ikke dette helt unormalt, fremholder Haga, som likevel bruker uttrykket «formidabelt» om fredagens kuldesjokk.

Også i fjor opplevde vi noe av det samme. Fra ekstremvarme på 30 grader, ble det paraply, og perfekt temperatur for vadmel og stakk.

Kaldere enn normalt

Bygget på 30 års nitide målinger av temperaturen gjennom hele døgnet vet man litt om hva som er normalt for nasjonaldagen.

Det mest sannsynlige scenarioet for de neste to ukene er at det vil bygge seg opp et høytrykk over Grønland/ Spitsbergen, som så vil sende en nordvestlig vindtype ned mot Nord-Norge.

Tromsø har en døgnmiddeltemperatur på fem grader nasjonaldagen, og når prognosene sier gråvær og nedbør 17. mai, så blir det hustrig.

I Trondheim er middeltemperaturen 9,4 grader, prognosene usikre med like store sjanser for regn eller oppholdsvær, og temperatur som normalt.

Bergen Florida har 10,8 grader som normalt, mens Stavanger ligger på 10, grader.

– Vestlandet ligger litt beskyttet når vinden kommer fra nord-nord-øst, så her kan det bli oppholdsvær og litt sol, sier Haga.

Kjevik (10,2), Oslo Blindern (11,1) og Lillehammer (9) kan alle vente seg en 17. mai med litt varmere enn normalen, men ingen praktdag.

– Vi venter en gradvis stigning av temperaturene fremover, men ingen store omveltninger, oppsummerer Haga.

