Vil ha turistskatt på surfestrand

(Bergens Tidende): Det er knapt 20 fastboende i bygden ved den hvitkornete sandstranden her ute på Stad. På sommerdager kan det komme flere hundre tilreisende for å surfe og campe. Det er mer enn hva et lite bygdesamfunn kan tåle, mener mange.

Denne januarmorgenen blåser det storm. Ingen surfere er på sjøen, men det er lys på kjøkkenet i et hus nærmest stranden. Der sitter Grete og Jan Ove Hoddevik og drikker kaffe etter morgenstellet i fjøset. De er de siste bøndene med husdyr i bygden på Ytre Stadlandet. Men de er vel så opptatt av turistbølgen som kommer til sommeren.