Siste: Color Line kanseller ti ferjeavganger til Danmark og Sverige på grunn av uvær, melder NTB.

Meteorologene har lagt ut satellittbilder på Twitter som viser hvordan værsystemene bygget seg opp over Nordsjøen og smalt på Norskekysten fra rundt klokken 1 natt til søndag og med full styrke fra klokken 2.

Det har blåst godt i Nordsjøen og på kysten av Vestlandet i natt. 🌬️ #SørNorge pic.twitter.com/rieiomnMJB — Meteorologene (@Meteorologene) February 9, 2020

Flere fjelloverganger er stengt, ferger er innstilt og farevarslene står i kø.

Fergesambandet Moss - Horten er blant forbindelsene som ble stengt søndag.

#Moss. VTS melder at fergesambandet mellom Moss-Horten, RV 19, er stengt pga sterk vind. — Politiet i Øst (@politietost) February 9, 2020

Webkamera, Horten havn

Og Color Line kanseller altså ti ferjeavganger til Danmark og Sverige på grunn av uværet.

Av de ti avgangene, er seks mellom Sandefjord og Strømstad, to mellom Kristiansand og Hirtshals og to mellom Larvik og Hirtshals. Flere tusen passasjerer er berørt, opplyser konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen til Aftenposten.

– Vi er til for å gå, og kanselleringer skjer bare når det er strengt nødvendig. Det er kapteinene som tar beslutningene. De har et godt bilde av hvordan uværet beveger seg, sier han.

I Oslo havn fikk DFDS´København-ferge trøbbel ved anløp Vippetangen søndag formiddag. Fergen måtte vente på hjelp fra tauebåt for å legge til i den kraftige vinden

– Det var ingen dramatikk. Båten skulle vært inne 9.45, men ble en halvtime forsinket, sier vakthavende havneinspektør i Oslo havn, Lars Sommervold til Aftenposten. Likevel:

– Jeg har jobbet her i 12 år og aldri opplevd at DFDS´København-båt har måttet bruke tauebåt til kai før, legger han til.

– Det har blåst godt i natt, konstaterer vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerli ved Meteorologisk institutt overfor Aftenposten søndag.

Instituttet har sendt ut gult farevarsel for Agder, Hordaland og Rogaland. På 12 timer kan det komme opp mot 80 mm regn – altså 80 liter per kvadratmeter.

Også Østlandet har fått merke uværet. Det er ventet regn og vindkast opp mot 20–25 meter per sekund, noe som tilsvarer liten storm i kastene.

– Regnet vil øke på utover dagen, sier Fagerli.

Et tre har falt ned på E18 ved Svartskog i Viken ved 10.30-tiden. Deler av veibanen var stengt i nesten en time før veien ble ryddet.

Meteorologisk institutt

– Like greit å holde seg inne

Verst blir det likevel i sør og vest.

– Det er jo turdag i dag. Men i Agder og på Vestlandet blir det såpass dårlig at det kan være like greit å holde seg inne.

– Dette er ikke typisk februarvær?

– Det er ikke helt normalt at vi får såpass høye nedbørsmengder og så vidt mildte temperaturer. Det en type vær vi ofte forbinder med høst og tidlig vinter. Men det føyer seg inn i rekken av mange lavtrykk denne vinteren, sier Fagerli.

Advarer reisende til fjells

I 6-tiden ble fergesambandet på E39 Arsvågen-Mortavika innstilt på grunn av uværet, mens en rekke fjelloverganger er stengt. Det gjelder riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 13 over Vikafjellet. Sistnevnte blir ikke åpnet igjen søndag, melder Veitrafikksentralen.

På flere veier er det kolonnekjøring. Fylkesvei 50 Hol-Aurland var først stengt, men fra cirka klokka 9 kjøres det kolonne.

Også E134 over Haukelifjell og riksvei 52 Hemsedal har kolonnekjøring. Hemsedal kan bli stengt for personbiler. Riksvei 15 Strynefjellet, E16 Filefjell og fylkesvei 53 Tyin-Årdal er inntil videre åpne, men det blåser sterk kuling og snør, noe som betyr at det kan bli stengt på kort varsel.

Webkamera, Statens vegvesen

Like før klokken 6 minnet også Veitrafikksentralen i Øst om de utfordrende forholdene som venter reisende på vei vestover og til fjells.

– Det ventes sterk vind og snø i fjellet i dag. Dette betyr at kjøreforholdene blir utfordrende. Sjekk status for din fjellovergang på 175.no før du legger ut på tur.

Det er besluttet at fylkesvei 27 Venabygdsfjellet i Innlandet ikke åpner etter nattestengning. Ny vurdering der blir klokken 12.

Webkamera, Statens vegvesen

Politiet i Sørvest advarer klokken 3.48 trafikanter om at vind fra ugunstig retning gjør at Karmsund bro til Karmøy er utsatt. Trafikanter bes vise aktsomhet.

Meteorologene meldte lørdag på Twitter at det også ville bli nedbør i nord, der de ville ha frysende regn i nordlige deler av Nordland, samt Troms og Vest-Finnmark. Nedbøren startet i sør og brer seg nordover i løpet av natten og morgenen.

Det er foreløpig ikke meldt om større skader som følge av uværet, men politiet ber folk ta sine forholdsregler.

Mye vind i distriktet nå, sikre løse gjenstander og vær obs på at det kan løsne takplater fra bygg, det skal også komme mye nedbør utover dagen så en sjekk av nedløp og sluk for løv og kvist kan være lurt. — Sør-Øst 110 (@sorost110) February 9, 2020

Venter rekordhøy vannstand mandag

Vinden og nedbøren ventes å avta søndag kveld. Men det betyr ikke slutt for farevarsler.

Kombinasjonen store nedbørsmengder, lufttrykk, pålandsvind og det meteorologene kaller «astronomiske bidrag» gjør at vannstanden stiger kraftig.

– Vi kan komme opp i verdier sør for Stad vi sjelden har sett – opp mot én meter mer enn det som er angitt i tidevannstabellen, sier Geir Ottar Fagerli ved Meteorologisk institutt.

Det er sendt ut gult farevarsel fra Agder til svenskegrensen og oransje fra Agder til russergrensen. Ifølge Fagerli, kan det bli aktuelt å heve farenivået til rødt. Store deler av norskekysten kan altså oppleve rekordhøy vannstand.

– Konsekvensen kan bli at bygninger ved kyststripen kan få vanninntrengning og skader, sier Fagerli.

Stigningen er ventet å skje sent mandag og natt til tirsdag.