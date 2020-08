Politiet etterforsker geitetyveri i Oslo

Oslopolitiet etterforsker et tyveri av en geit fra gården EKT på Ekeberg i Oslo. Tidligere i sommer har også flere andre dyr blitt stjålet fra gården.

Geita Kaia er blitt stjålet fra gården EKT på Ekeberg. Oslopolitiet/Twitter

NTB

12 minutter siden

Geita, som heter Kaia, ble stjålet tirsdag eller onsdag. Den er to år gammel.

– Vi ser for så vidt en sammenheng her. Samme gård har den siste måneden blitt frastjålet flere dyr: I slutten av juli var det en påfugl, og for rundt to uker siden var det en kanin, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet har ingen konkrete mistenkte i saken. Det var ansatte ved gården som meldte fra om den forsvunne geita.

Gården er en besøksgård med gjerde og innhegning. Den ligger lett tilgjengelig for folk.

