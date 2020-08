Kilder til Aftenposten: Det har vært flere fester i tilfluktsrommet i Oslo

Natt til søndag kunne det gått skikkelig ille på en fest i et tilfluktsrom i Oslo. Det er ikke første gang det har vært fester der, opplyser festdeltagere til Aftenposten.

Brannvesenet blåste inn frisk luft i det gamle tilfluktsrommet natt til søndag. Geir Olsen / NTB scanpix

25 personer endte opp på sykehuset etter at en bursdagsfest i området St. Hanshaugen-Iladalen i Oslo gikk skikkelig galt.

Aftenposten har vært i kontakt med flere av festdeltagerne, som er i 20–30 årsalderen. De ønsker ikke å stå frem med navn eller bilde.

Flere av dem forteller at det har vært flere fester i det samme tilfluktsrommet tidligere. Dette er et tilfluktsrom som ikke lenger er i bruk.

Helgens fest var i utgangspunktet en bursdag med et eget Facebook-arrangement. Utover natten kom det imidlertid mange som ikke var invitert.

Flere av dem Aftenposten har snakket med, mener at det etterhvert var altfor mye folk på festen.

Adgangen til det gamle tilfluktsrommet var spikret igjen søndag morgen. Jil Yngland, NTB scanpix

De sier at tilfluktsrommet er slik at flere «armer» eller ganger stikker ut fra et hovedrom. Det var et musikkanlegg som spilte, og diskolys på dansegulvet. Dette var drevet av to bærbare strømaggregater, som lagde eksos. Dette førte til at en rekke av festdeltagerne ble kullosforgiftet.

Noen av dem sier at det føltes som å være på fest i en helt annen by enn Oslo da de kom inn i tilfluktsrommet. Festdeltagerne Aftenposten snakket med, så ikke salg av alkohol, men sier at folk hadde med seg drikke til festen.

Politiet ble varslet

Både VG og TV 2 har snakket med personer som varslet politiet om festen. Den ene uttrykte bekymring i forkant med tanke på smittevernreglene. Hun hadde da sett antallet som på Facebook hadde sagt at de skulle på festen.

En annen varslet politiet klokken halv ett på natten. Han var da bekymret over hvor mange mennesker som sto utenfor inngangen til tilfluktsrommet. Han mente også at mange så fulle ut.

Politiet hadde forseglet inngangen til tilfluktsrommet søndag morgen. Jil Yngland, NTB scanpix

– Vi merket det var litt dårlig luft, men tenkte ikke så mye mer over det, sier en kvinnelig festdeltager til Aftenposten møtte søndag, sammen med to kamerater som også var til stede.

Ifølge dem, var festen i ferd med å ebbe ut da en tilsynelatende bevisstløs kvinne ble observert på gulvet.

– Vi tok tak i armer og bein, og det var mange som måtte hjelpe å være henne ut. Man måtte halvveis klatre oppover for å komme mot utgangen.

Da hun fikk frisk luft, skal hun ha kommet litt til hektene.

– Vi trodde først hun bare var blitt dårlig av andre grunner, men da vi så flere som også var bevisstløse, skjønte vi at det var mer alvorlig, sier de.

Da Brannvesenet kom til stedet natt til søndag, målte de 16 prosent oksygen i luften i tilfluktsrommet. Det normale er nærmere 21 prosent.

Brannvesenet pumper inn ren luft i tilfluktsrommet søndag morgen. De målte 16 prosent oksygen i rommet. Normalen er 21 prosent. Bjørn Egil Halvorsen

– Vi skal være glade for at det ikke gikk verre

Seks personer ble kritisk skadet, men søndag morgen var alle utenfor livsfare.

– Vi skal være glade for at det ikke gikk verre enn det gjorde her, sier overlege Fridtjof Heyerdahl ved CBRNE-senteret ved Oslo universitetssykehus til Aftenposten. Det er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge, de jobber blant annet med personskade knyttet til ulykker og hendelser med kjemiske stoffer. Heyerdahl var blant dem som tok imot festdeltagerne som kom til Ullevål sykehus søndag morgen.

– De alvorligst skadede var bevisstløse da de kom, sier Heyerdahl. De kan også ha symptomer som strekker seg over tid. Heyerdahl lister opp: Forvirring, hodepine, svimmelhet.

Politi, brannvesen og medisinsk personell rykket ut til festen. Geir Olsen, NTB Scanpix

– Noen av de mest alvorlige ble også trykktankbehandlet hos oss. Det gjør vi for å gi dem enda mer oksygen, for å prøve å vaske ut kullosen og overvinne forgiftningen, sier Heyerdahl.

Ifølge brannvesenet ble det brukt bærbare strømaggregat for å spille musikk på festen. Videoer fra festen viser både lyseffekter og høy musikk. Disse strømaggregatene laget eksosen som forgiftet flere festdeltagere.

Kullosforgiftning er alvorlig. Du lukter ikke gassen, men den hindrer oksygenet i å nå frem til cellene. Fungerende brannsjef Ronny Andersen sammenlignet det med å sitte i en bil og sende eksosen rett inn i kupeen.

