Ansatt smittet på Sunnaas sykehus – 39 ansatte i karantene

Lørdag fikk sykehuset bekreftet at en ansatt på avdelingen for hjerneslag har testet positivt for koronavirus, skriver sykehuset i en pressemelding. 39 ansatte på sykehuset er satt i hjemmekarantene.

Den ansatte var på jobb i tre dager før det ble klart at vedkommende kunne være smittet. Den ansatte ble ikke smittet i et land med vedvarende spredning, men i Tyskland.

– Vi har kartlagt alle vedkommende har hatt kontakt med de siste dagene, sier Kirsti Bjume, fagdirektør i Sunnaas sykehus til Aftenposten.

Den ansatte var på undervisning på Oslo universitetssykehus i løpet av de tre dagene. Bjume sier sykehuset tar kontakt med personer vedkommende var i kontakt med der.

Varslet smittevernlege

Den ansatte varslet smittevernlegen på Sunnaas sykehus etter at vedkommende fredag ettermiddag ble kjent at en person med påvist smitte hadde vært i samme lokale som vedkommende.

Sunnaas sykehus har igangsatt tiltak for å forebygge spredning av smitte. Dette skjer ved å kartlegge den ansattes nærkontakter de tre aktuelle dagene, iverksette smitteverntiltak på sykehuset og informere pasienter, pårørende, medarbeidere og eventuelt andre kontakter.

Administrerende direktør på Sunnaas sykehus, Einar Magnus Strand, uttaler i en pressemelding: «Sykehuset ser alvorlig på situasjonen. Vi gjør nødvendige tiltak for å forebygge spredning av smitte».

Den ansatte har ikke vært i arbeid etter vedkommende varslet smittevernlegen.

Pasienter informeres

Pasienter som har vært i kontakt med den aktuelle ansatte, er informert og isoleres etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Pårørende til pasienter blir informert.

– Det var få pasienter som var i kontakt med den aktuelle ansatte i løpet av de tre dagene. Hvis pasientene viser symptomer på viruset, tar vi prøver, sier fagdirektøren.