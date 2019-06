Når elektriker Per Fjelland setter seg i bilen for å kjøre de ti minuttene til jobb, kjører han 135 meter ned under havoverflaten før han dukker opp på fastlandet.

Han er en av 2000 innbyggere på Halsnøy i Kvinnherad kommune, som i 2008 fikk en undersjøisk tunnel til over en halv milliard kroner. Tunnelen ble dyr for bilistene som skal være med å betale for den: 153 kroner koster det Fjelland i bompenger å kjøre en dieselbil frem og tilbake til jobb.