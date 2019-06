Det er blitt tatt nye prøver fra taket i høydebassenget på Øvre Kleppe på Askøy som viser funn av tarmbakterier.

Det er påvist E.coli og koliforme bakterrier i to av fire prøver fra taket og fjellveggen, melder NRK.

Varaordfører Bård Espelid sier at dette styrker teorien om at bakteriene har kommet inn via fjellsprekker og stammer fra dyreavføring.

Fredag 21. juni sa Espelid til NRK at de tapper høydebassenget for vann slik at geologer kan undersøke om det er gjennomgående sprekker i fjellet.