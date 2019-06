Abbasi-søsknene og moren tilbake i Trondheim

Moren ble utskrevet fra sykehus torsdag og reiste sammen med de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16) med fly tilbake til Trondheim.

– De er på vei mot sin leilighet nå. De er veldig glade for å komme frem, men er veldig slitne av alt sammen. De trenger å være sammen, sier Einar Vegge, som er leder for støttegruppen for familien, til NTB.

Han opplyser at familien vil være sammen med venner og helsepersonell.

Ned Alley / NTB scanpix

– Vi ber om litt ro denne kvelden og i morgen formiddag, sier han.

Familien kom til Norge i 2012, men har mistet sin oppholdstillatelse og ikke lykkes med å få den tilbake etter flere runder i rettsvesenet. De ble forsøkt transportert ut av landet i helgen, men moren gikk inn i en bevisstløs tilstand under uttransporteringen, og afghanske myndigheter nektet å ta imot de tre søsknene.

