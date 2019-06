I snart åtte måneder har politiet etterforsket forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen som en angivelig kidnapping. Onsdag hadde dette endret seg. Politiet endrer hovedhypotesen til at Hagen er drept, og at saken kan dreie seg om et drap fordekt som en kidnapping.

I de fleste store etterforskninger hvor gjerningspersonen ikke er kjent for politiet, opprettes det lister over såkalte moduskandidater. En moduskandidat er en person som kan anses som mistenkt på grunn av sin beviste oppførsel i tidligere eller lignende saker.

Kommunikasjon mellom Øst politidistrikt og Kripos viser at potensielle moduskandidater for den angivelige bortføringen ble diskutert minst så tidlig som 6. november i fjor, syv dager etter at politiet ble kjent med forsvinningen.

– Jobber dere nå med en liste over potensielle moduskandidater for drapshypotesen?

– I en stor og omfattende etterforskning, så er moduskandidater et naturlig etterforskningsskritt, svarer politiinspektør og etterforskningsleder Tommy Brøske.

Olav Olsen

Har liste over mulige gjerningspersoner

– Så dere har en liste over personer som kan ha drept Anne-Elisabeth Hagen?

– Ja, vi har fokus på å se om det er noe vi kan finne interessant for saken blant moduskandidater.

Etterforskningslederen ønsker ikke å kommentere lengden eller antallet på denne listen.

– Dette handler blant annet om å finne ut hvem som kan ha motiv for å utføre denne slags type handling. Det er et interessant spørsmål i dagene og ukene som kommer, sier han.

Fakta: Sentrale datoer i Lørenskog-forsvinningen Onsdag 31. oktober i fjor kontakter Tom Hagen, en av Norges rikeste menn, politiet. Han opplyser at kona, Anne-Elisabeth Hagen, er forsvunnet. Inne i boligen er det blitt funnet et brev hvor det fremsettes trusler og krav om løsepenger. Frem til 9. januar 2019 gjennomfører politiet en skjult etterforskning. Det er lite kontakt med personen eller personene som utgir seg for å være kidnapperne. 9. januar går politiet ut med saken til offentligheten. Flere medier, deriblant Aftenposten, har vært kjent med etterforskningen over en lengre periode, men på grunn av fare for kvinnens liv har mediene ikke omtalt forsvinningen. Politiet opplyser under pressekonferansen 9. januar at de mener Anne-Elisabeth Hagen er blitt bortført med et økonomisk motiv. 26. juni innkaller politiet på nytt til en pressekonferanse. Den forrige var 28. februar. Der opplyser etterforskningsledelsen at hovedhypotesen har endret seg. Nå mener politiet at Hagen er drept.

Går bort fra kidnappings-teori

Onsdag klokken 12 på Skedsmo politistasjon orienterte politiet pressen om utviklingen i etterforskningen. Det var på forhånd kjent at de skulle svare på sentrale spørsmål. Det viste seg å være at politiets hovedhypotese er blitt endret, fra bortføring til drap.

Brøske legger følgende til grunn for endringene:

En svært begrenset vilje til kommunikasjon fra dem som skal ha bortført henne.

Fraværet av kontakt de siste månedene.

Mangel på livsbevis.

En lite egnet form for kommunikasjon fra de angivelige bortførerne.

I tillegg til en «helhetsvurdering».

Brøske ønsker ikke å konkretisere når politiets hovedhypotese endret seg.

– Hypotesen om drap har vært med oss siden vi ble kjent med saken. Men det er bortføringshypotesen som nå blir vektet litt lavere.

Politiet / NTB scanpix

Mener politiet ikke er blitt lurt

– Er politiet blitt villedet av sporene man fant i boligen og kontakten med dem som har utgitt seg for å være kidnappere?

– Jeg vil ikke bruke ordet villedet, men det er et faktum at vi i åtte måneder hadde bortføring som hovedhypotese. Det har vært basert på de funnene som ble gjort innledningsvis. Så får vi eventuelt evaluere dette senere, svarer han.

Bevisene han omtaler er blant annet trusselbrevet som ble funnet i Sloraveien 4 og kontakten med personen eller personene som har utgitt seg for å være de antatte kidnapperne.

Torgeir Strandberg

Etterforskningsekspert: Må koble gjerningsperson med motiv, åsted og aller helst et lik

– Jeg er ikke overrasket over denne utviklingen, sier Ivar Fahsing til Aftenposten.

Han er forsker og politioverbetjent ved Politihøgskolen og ekspert på politietterforskning.

Fahsing mener politiets opplysninger fra pressekonferansen onsdag tyder på at politiet langt på vei utelukker en reell kidnapping.

– Dette har garantert vært svært krevende. Det er ikke lett å trekke sikre konklusjoner på bakgrunn av spor som til dels kan være konstruerte eller fraværende, sier han.

En av politiets utfordringer nå vil være å koble en mulig gjerningsperson med motiv, et åsted og aller helst et lik, mener han.

Hans O. Torgersen

Papirsporet

Endringen av hovedhypotese vil ikke få noen konsekvenser for omfanget av den videre etterforskningen, opplyser etterforskningsleder Brøske.

Øst politidistrikt får fortsatt bistand fra Kripos, Økokrim og Oslo politidistrikt med etterforskningen av saken. Samtidig får de støtte gjennom internasjonalt politisamarbeid.

Gjennom den snart åtte måneder lange etterforskningen har politiet nå «gode holdepunkter» for å si hvor papiret som ble brukt til å skrive trusselbrevet er produsert og solgt. Politiet ønsker derimot ikke å kommentere nærmere rundt dette beviset.

Olav Olsen

Krevende beskjed å få

Familien og en representant fra advokatfirmaet Hjort ble i et møte med politiet tirsdag orientert om den nye utviklingen i saken. Fortsatt har de et håp om at Hagen fortsatt er i live, sa familiens bistandsadvokat Svein Holden til Aftenposten onsdag.

– Familien har god tro på at hun er i live og jobber videre med dette grunnlaget, sa bistandsadvokaten, men la til:

– Sett i lys av det lange tidsforløpet, er det ikke overraskende at politiet muliggjør sannsynligheten for et drap sterkere enn tidligere. Det var en krevende beskjed å få for familien.