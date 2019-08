Politidirektoratet hadde møte med muslimske organisasjoner

Det var Islamsk Råd Norge (IRN) som tok initiativ til møtet med både Politidirektoratet og PST, skriver Klassekampen. På møtet var ett av de sentrale spørsmålene hvorfor muslimske ledere og moskeer ikke var blitt informert om at PST i juni endret farenivået for angrep mot muslimske mål fra «lite sannsynlig» til «mulig».

– De forklarte at dersom de hadde hatt informasjon som gikk på konkrete angrep, ville de tatt det opp. Det de gjorde var en mer generell justering på grunn av økt aktivitet fra høyreekstreme og at den ikke var rettet mot bare muslimer og moskeer, men innvandrere mer generelt. Vi fortalte dem at vi likevel mener at når sånt forekommer, vil vi ha informasjon, sier IRN-leder Abdirahman Diriye til avisen.

Fikk ingen beklagelse

Han sier de ikke fikk noen beklagelse for at denne informasjonen ikke ble videreformidlet til de ulike paraplyorganisasjonene.

– Nei, ingen konkret beklagelse. De var ydmyke og preget av alvoret i situasjonen, sier Diriye.

22 år gamle Philip Manshaus er siktet for terror i forbindelse med angrepet mot moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum lørdag 10. august. Han er også siktet for drapet på sin stesøster, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17), noe som skjedde før moskéangrepet.