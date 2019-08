Helikopterstyrt utenfor Alta. Fire personer bekreftet omkommet.

Fire personer er bekreftet omkommet etter at et helikopter styrtet utenfor Alta, bekrefter Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN) overfor TV 2.

Luftambulansen frakter nå én skadet person til sykehus.

En sjette person er savnet og det søkes nå etter vedkommende. Det settes inn hjelpemannskap i leteaksjonen, men det er svært ulendt terreng i området.

Helikopteret var leid inn i forbindelse med festivalen Høstsprell. Festivalen er nå avlyst.

Klokken 18:50 melder Helitrans at de er i gang med sitt katastrofe- og pårørendearbeid, og bruker blant annet sine helikoptre til å hente inn medlemmene i beredskapsorganisasjonen, ifølge HRS NN.

Et ambulansehelikopter hang i luften et par hundre meter øst for Kvenvik, sørvest for Alta ved 18-tiden, ifølge Flightradar24.com.

Et øyenvitne forteller til VG at han hørte et smell, men ikke så selve styrten. Han så deretter flammer og røyk fra fjellet Skoddevarre.

Kveldens konserter er avlyst på grunn av helikopterulykken. Vi ønsker å hold dørene åpen, slik at de som ønsker å være sammen i kveld får anledning til det. Posted by Høstsprell. on Saturday, August 31, 2019

Hørte smell

Kl 17.50 kom det første redningshelikopteret og et ambulansehelikopter frem til stedet, skriver HRS Nord-Norge på Twitter.

Daglig leder i Helitrans, Richard André Simonsen bekrefter overfor iFinnmark at det er deres helikopter som har styrtet.

– Det er vårt helikopter, men jeg har ikke tid til å snakke med deg nå, sier han.

HRS har ikke indikasjoner på at styrten skyldes vanskelige værforhold da det er opphold og fint vær på stedet.

Til TV2 bekrefter Stig Anton Eliassen i Alta Event at ulykken har skjedd i forbindelse med festivalen Høstsprell.

– Ulykken har skjedd noen kilometer fra festivalen. Deltagere er blitt fløyet frem og tilbake i anledning festivalen, sier han.

Bandet Too Far Gone skulle ha spilt på festivalen i kveld. Manager Per Evjen bekrefter overfor Aftenposten at han har vært i kontakt med bandet etter ulykken.

Helitrans har et helikopter av typen AS350, som produseres av Airbus, med plass til fem passasjerer. Helikoptertypen er den mest brukte til innenlandsvirksomhet i Norge.