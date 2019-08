Helikopterstyrt utenfor Alta. Seks personer ombord.

– Vi jobber med saken. SeaKing og en luftambulanse er på vei, framme cirka 17.45, opplyser Hovedredningssentralen på Twitter.

Ifølge VG har styrten skjedd like ved Alta.

– Det er et Airbus 360. Det skal ha vært seks personer om bord, en pilot og fem passasjerer, sier Tore Hongseth ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge til Dagbladet.

HRS NN bekrefter en helikopterstyrt like sørvest av Alta. Antall personer ombord og status på disse er ukjent; vi jobber med saken., SeaKing og en Luftambulanse er på vei, fremme ca 17:45. En pressearbeider er på vei inn for å kompilere ytterligere informasjon. — HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) August 31, 2019

Hørte smell

Hovedredningssentralen sier til Dagbladet at det var seks personer ombord i helikopteret.

Til ifinnmark.no forteller et vitne at det hørtes et stort smell. Like etterpå kom røyken.

Til VG forteller redningsleder Jakob Carlsen at posisjonen på helikopteret er kjent.

Til NRK forteller Jakob Carlsen at helikopteret at styrtet i Skoddavarre, sørvest for sentrum av Alta.

Det første redningshelikopteret er straks fremme på stedet.

Saken oppdateres.