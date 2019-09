Seks omkomne etter helikopterstyrten i Alta. Fem lokale ungdommer blant de døde.

Politiet venter med å gå ut med navn på de omkomne, men opplyser at de fem passasjerene i helikopteret var unge personer tidlig i 20-årene - alle fra Alta. En svensk statsborger var pilot.

Fire personer var lørdag kveld bekreftet omkommet i helikopterstyrten ved Skoddevarre i Alta, bekreftet Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN). Søndag morgen bekreftet politiet i Finnmark at ytterligere to liv gikk tapt i ulykken.

Etterforskere fra politiet og havarikommisjonen vil søndag morgen starte sine undersøkelser etter helikopterstyrten i Alta lørdag ettermiddag.

– Kriminalteknikere fra politiet og tre eksperter fra Kripos vil i tillegg til personer fra havarikommisjonen være med opp til stedet der helikopteret ligger, opplyser operasjonsleder Leo Johansen i Finnmark politidistrikt til NTB søndag morgen. I tillegg vil politiet og havarikommisjonen snakke med øyenvitner og ansatte i Helitrans som eide helikopteret.

Luftambulansen fraktet lørdag kveld én hardt skadet person til sykehus i Tromsø. Denne personen døde senere av skadene.

Operasjonsleder Jannicke Silseth Eide i Finnmark politidistrikt bekreftet overfor VG at alle seks som var om bord i helikopteret som styrtet i Alta er gjort rede for lørdag kveld. Denne personen ble funnet omkommet i helikopteret.

Identifisering vil ta tid

Ifølge politiet brant helikopteret kraftig etter ulykken, og det må forventes at det vil ta noe tid å hente ut og identifisere de omkomne. Politiet har nå bedt om hjelp fra id-gruppen til Kripos til dette arbeidet.

– Vi fulgte med helikopteret som svirret rundt, og plutselig ser vi at det flyr rett i fjellet. Det begynte å brenne og vi skjønte at vi hadde vært vitne til noe vi ikke hadde lyst til å være vitne til. Det var helt forferdelig å se, sier øyenvitne Gørill Føleide til NRK.

#Alta Norske Redningshunder bistår med to redningshunder ifmb med helikopterstyrten. De blir fraktet ut med et Sea King-redningshelikopter til ulykkesstedet. https://t.co/6zUAI4DjwJ — Redningshunder (NRH) (@redningshunder) August 31, 2019

Mye brukt helikoptertype

Helikopteret, av typen AS350 (senere omdøpt til H125) fra den europeiske fabrikanten Airbus, var leid inn i forbindelse med festivalen Høstsprell. Festivalen er nå avlyst. Helikopteret tar fem passasjerer pluss pilot, og er den mest brukte typen til innenlandsvirksomhet i Norge.

– Denne helikoptertypen er blant de vanligste innlandshelikoptrene i Norge. Akkurat dette helikopteret var nytt, sier avdelingsdirektør Wenche Olsen i Luftfartstilsynet til Aftenposten.

Hun har foreløpig ingen informasjon om ulykkeshistorikken til helikopteret i Norge, eller selskapet Helitrans. Olsen opplyser at de jevnlig fører tilsyn med basene og helikoptrene til Helitrans, siden det er blant landets største helikopterselskaper.

Klokken 18:50 melder Helitrans at de er i gang med sitt katastrofe- og pårørendearbeid, og bruker blant annet sine helikoptre til å hente inn medlemmene i beredskapsorganisasjonen, ifølge HRS NN.

Et ambulansehelikopter hang i luften et par hundre meter øst for Kvenvik, sørvest for Alta ved 18-tiden, ifølge Flightradar24.com.

Et øyenvitne forteller til VG at han hørte et smell, men ikke så selve styrten. Han så deretter flammer og røyk fra fjellet Skoddevarre.

Kveldens konserter er avlyst på grunn av helikopterulykken. Vi ønsker å hold dørene åpen, slik at de som ønsker å være sammen i kveld får anledning til det. Posted by Høstsprell. on Saturday, August 31, 2019

Helikopterturer fra festival

Kl 17.50 kom det første redningshelikopteret og et ambulansehelikopter frem til stedet, skriver HRS Nord-Norge på Twitter.

Daglig leder i Helitrans, Richard André Simonsen bekrefter overfor iFinnmark at det er deres helikopter som har styrtet.

– Det er vårt helikopter, men jeg har ikke tid til å snakke med deg nå, sier han.

HRS har ikke indikasjoner på at styrten skyldes vanskelige værforhold da det er opphold og fint vær på stedet.

Til TV2 bekrefter Stig Anton Eliassen i Alta Event at ulykken har skjedd i forbindelse med festivalen Høstsprell.

Eir-J.Bue/Helitrans

– Ulykken har skjedd noen kilometer fra festivalen. Deltagere er blitt fløyet frem og tilbake i anledning festivalen, sier han.

Nordlyskatedralen er åpen for dem som ønsker å snakke med noen. Det er opprettet en pårørendetelefon med nummer 902 37 092, skriver NTB.

– Altasamfunnet er rammet av en alvorlig ulykke. Mine tanker går til familie og venner som har mistet noen de er glade i, sier Altas ordfører Monica Nielsen ifølge en pressemelding.

Alta kommune har satt kriseledelse som koordinerer kommunens ressurser.

– Det er en trist dag, det finnes ikke ord som kan beskrive det jeg føler nå. Nå skal vi vise den varmen som bor i Altasamfunnet og slå ring om de berørte. Denne ulykken preger hele lokalsamfunnet og vil gjøre det i lang tid. I dag har vi hovedfokus på dem som er rammet, sier ordføreren.

Havarikommisjonen ankommer søndag

Bandet Too Far Gone skulle ha spilt på festivalen i kveld. Manager Per Evjen bekrefter overfor Aftenposten at han har vært i kontakt med bandet etter ulykken.

Bandet Intrigue er også i god behold, melder TV 2.

13 frivillige fra Alta Røde Kors støtter kommunens kriseteam etter helikopterstyrten i området , opplyser leder Dag Arne Johannessen. — Norges Røde Kors (@rodekorsnorge) August 31, 2019

– Vi er ikke involvert i dette, og det er ingen av de andre bandene heller, sier gitarist i bandet Intrigue, Geir Karikoski, til TV 2.

Statens havarikommisjon for transport har fått varsel om ulykken. De skriver på sin hjemmeside at tre havariinspektører reiser til Alta søndag morgen, og da vil begynne arbeidet på ulykkesstedet.