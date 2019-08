Forsvinningssaken: Politiet kaller inn til ny pressekonferanse, vil gå ut med ny informasjon

Det er over 300 dager siden Anne-Elisabeth Hagen, kona til en av Norges rikeste menn, forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog.

Onsdag kaller Øst politidistrikt, som leder etterforskningen etter den savnede kvinnen, inn til en ny pressekonferanse klokken 12 for å orientere offentligheten om den siste utviklingen.

«Etterforskingsledelsen vil komme med ny informasjon i saken (vi har ingen ytterligere kommentar hva gjelder innhold).», heter det i innkallingen.

Politiet har tidligere varslet at det i høst vil være behov for å gå ut med mer informasjon til offentligheten.

Politiet vil gå ut med spor fra åstedet, får Aftenposten opplyst.

Politiet / NTB scanpix

Familien tror hun lever, det gjør ikke politiet

Det er tre uker siden Hagen-familiens bistandsadvokat Svein Holden og etterforskningsleder Tommy Brøske sist orienterte offentligheten om siste utvikling i saken.

Da fortalte bistandsadvokat Holden at det 8. juli hadde vært kontakt mellom den antatte motparten og familien.

– For det første oppfatter vi henvendelsen som et klart og tydelig svar på budskapet vi formidlet til motparten i slutten av mai. For det andre sies det klart at Anne-Elisabeth Hagen lever, men vi har ikke mottatt bevis for at det er riktig, sa Holden.

Det nye budskapet fra de angivelige kidnapperne har derimot ikke endret politiets hovedhypotese, at Anne-Elisabeth Hagen er blitt drept.

– Det er ikke grunnlag for å endre hovedhypotesen, sa politiinspektør og etterforskningsleder Tommy Brøske.

Politiets hovedhypotese ble endret 26. juni fra en antatt bortføring til en drapssak fordekt som en bortføring. Politiet vil derimot ikke utelukke at Hagen fortsatt kan være i live.