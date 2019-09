Det opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en pressemelding.

PST viser til at de har «observert en negativ utvikling i trusselen fra høyreekstreme».

«Flere norske høyreekstreme har i 2019 gitt uttrykk for støtte til gjerningspersoner bak terrorangrep på New Zealand og i USA. PST har også registrert enkelte støtteerklæringer til gjerningspersonen bak moskéangrepet i Bærum 10. august», heter det i pressemeldingen.

Vil være rettet mot «symbolmål»

PST viser til at eventuelle forsøk på høyreekstreme terrorangrep det kommende året etter all sannsynlighet vil bli gjennomført av få personer og være rettet mot «symbolmål».

PST viser til samlingsplasser for muslimer og ikke-vestlige innvandrere, politiske partier og politikere som potensielle mål.

«Norske høyreekstreme vil fortsette å se på ikke-vestlige innvandrere, muslimer, jøder og LHTB-miljøet som en eksistensiell trussel mot Norge og Europa», heter det i pressemeldingen.

PST viser til at enkelte høyreekstreme vil mene at voldsbruk er nødvendig for å hindre disse gruppene i å «gjøre etnisk hvite og/eller deres kultur til en minoritet i Norge».

Saken oppdateres.