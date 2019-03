Flaks, desperat innsats fra mannskapene om bord og en omfattende redningsoperasjon forhindret en av historiens største skipskatastrofer utenfor norskekysten denne uken, da skipet Viking Sky drev i uvær.

En kartlegging Aftenposten har gjort av loggene til sjøtrafikksentralene og Kystverkets beredskapsavdeling, viser at 114 skip har fått motorstopp og drevet for vær og vind langs norskekysten i løpet av 2018 og hittil i 2019. Flere hendelser viser at det ofte er små marginer før det går galt.