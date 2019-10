Pensjonisten skal ha fått brudd i kjeve, nese og hofte. Politiet vil fengsle 19-åring.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

(Bergens Tidende): Det var like over midnatt natt til søndag at politiet fikk melding om en hendelse i Mårdalen i Fana, skriver Bergens Tidende.

– Den fornærmede mannen i 70-årene skal ha bedt noen ungdommer om å plukke opp en flaske de hadde kastet ut av bilvinduet. En av ungdommene skal deretter ha kommet ut av bilen og angrepet mannen. Han ble slått ned og deretter påført flere slag og spark av en 19-åring, sa Per Algrøy, operasjonsleder i Vest politidistrikt, til BT søndag.

Kjeve, nese og hofte

Ved 03.30-tiden ble 19-åringen pågrepet hjemme. Han ble deretter satt i politiarresten. Mandag fremstilles han for varetektsfengsling i Bergen tingrett.

– Fornærmede har brudd i kjeve, nese og hofte. 19-åringen er siktet for grov kroppsskade, sier Tone Solfjeld Pedersen.

– Gikk i bakken

Hun er politifullmektig i Vest politidistrikt og forteller at mannen ble innlagt på Haukeland universitetssykehus etter overfallet.

Ifølge Pedersen var han oppreist da han ble slått. Deretter skal han ha gått i bakken og blitt slått og sparket videre.

– Støte allmennheten

Den unge mannen er siktet for grov kroppsskade. Grunnen til at han fremstilles for fengsling er at det vil «støte allmennhetens rettsfølelse» dersom han er på frifot.

Ifølge Pedersen har 19-åringen innrømmet å ha slått den eldre mannen. BT får opplyst at Erik Mjell skal stille som forsvarer i fengslingsmøtet. Vi har ikke lyktes å få kommentar fra ham.