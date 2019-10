Riksadvokat Tor-Aksel Busch har to budskap etter at arbeids- og velferdsetaten Nav i fem år har anvendt EØS-lovgivingen feil.

Det har ført til at minst 48 personer er blitt uskyldig dømt, og at over 2000 kan ha fått urettmessige pengekrav eller ikke fått penger de har krav på.