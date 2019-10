Politiet: En mann bekreftet død etter trafikkulykke i Oppland

– Det er snakk om en møteulykke mellom to biler. En mann er bekreftet død på stedet, og to personer er brakt til sykehus for sjekk. De er ikke alvorlig skadd, sier Øyvind Bakken, oppdragsleder i Innlandet politidistrikt til NTB.

Den omkomne mannen satt fastklemt etter ulykken.

Bakken sier at det foreløpig er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, og at han på det nåværende tidspunkt ikke vet hvilken av bilene de to personene som er brakt til sykehus satt i.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 06.40 tirsdag morgen.

Ulykken skjedde på riksvei 4 mellom ved Bråstad like nord for Gjøvik. Veien er nå stengt, og omkjøring vil bli skiltet. Vegtrafikksentralen anbefaler omkjøring på E6.

Oppdragsleder Bakken sier at politiet også dirigerer på stedet.

– Det må påregnes at veien holdes stengt i lang tid fremover, sier han.